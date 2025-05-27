К сведению планирующих поездку в Россию

С 30 июня 2025 года въезжающих в Россию в безвизовом режиме иностранцев обяжут пройти цифровую регистрацию как минимум за 72 часа до прибытия.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, это нужно сделать в приложении "Госуслуги RuID". Приложение сформирует QR-код, который потребуется предъявить при въезде на территорию России.

Новые требования актуальны для граждан Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана и других стран, с которыми у РФ заключены соглашения о безвизовом режиме.

Новые требования не коснутся:

- граждан Беларуси;

- глав и сотрудников дипломатических представительств и членов их семей;

- должностных лиц международных организаций и их семей;

- глав и работников консульских учреждений иностранных государств и членов их семей;

- владельцев дипломатических и служебных паспортов и членов их семей;

- иностранных граждан, имеющих дипломатическую или служебную визу;

- иностранных граждан и лиц без гражданства, не достигших 6-летнего возраста.