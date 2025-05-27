Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Лачинской швейной фабрики LATIFA

27 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии Лачинской швейной фабрики LATIFA.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, генеральный директор ООО "Бакинская служба благоустройства" Буньяд Гасымов проинформировал главу государства Ильхама Алиева о фабрике.

Отметим, что "Лачинский агропромышленный парк", открытие которого состоялось 26 августа 2023 года с участием Президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой, расширяет деятельность. На территории парка, расположенного в селе Зерти, уже функционируют 12 предприятий.

Было сообщено, что на территории промышленного парка планируется запустить еще два предприятия. Одним из них является Лачинская швейная фабрика LATIFA. На предприятии общей стоимостью 1,2 миллиона манатов будет создано 30 новых рабочих мест. Фабрика будет производить 2 тысячи единиц текстильных изделий в день. Это - домашний текстиль, спортивные комплекты, эксклюзивная одежда и другая продукция.

Широкомасштабные проекты по возрождению Карабаха и Восточного Зангезура, долгие годы находившихся под армянской оккупацией, продолжают претворяться в жизнь параллельно с реализацией экономического потенциала региона. Ввод в действие новых производственных и обслуживающих предприятий создает широкие условия для устойчивого расселения населения и обеспечения его занятости. Создание производственных предприятий в Лачинском промышленном парке имеет большое значение и с точки зрения применения инновационных технологий и производства экспортоориентированной продукции. Все эти шаги превращают Карабах и Восточный Зангезур в один из важных компонентов экономического развития республики, ускоряют интеграцию региона в экономику страны в целом.

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