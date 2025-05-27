Канцлер Германии пригрозил одной стране ЕС

Германия готова рассмотреть вопрос о приостановке финансирования Словакии Европейским союзом (ЕС) за отклонение страны от "общего направления" объединения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом на конференции WDR Europaforum заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, передает Bloomberg.

"Всегда есть возможность забрать у них европейские средства. Если это будет необходимо, мы будем действовать", - предупредил он.

Мерц также раскритиковал Венгрию, которая уже потеряла значительную часть финансирования ЕС, и напомнил, что страны ЕС будут сталкиваться с последствиями несоблюдения законов и норм блока.