Azerbaijan Dance Festival - это движение, объединяющее сердца и культуры

В JW Marriott Absheron Baku с 30 октября по 2 ноября пройдет грандиозный Azerbaijan Dance Festival 2025, объединяющий танцевальные традиции и искусство, организованный Азербайджанским танцевальным союзом (AzDC), сообщает Day.Az.

Таким образом, Баку вновь станет центром мировой танцевальной культуры.

Становление Azerbaijan Dance Festival как одного из крупнейших международных танцевальных событий стало возможным благодаря поддержке известных личностей, искренне преданных искусству танца. Особое место среди них занимает Ольга Краснянская, президент компании SRDS и генеральный партнёр AzDC. Организаторы выражают благодарность Ольге Краснянской за её веру в потенциал Азербайджана как центра мирового танцевального движения, за вклад в развитие и продвижение танцевального спорта и искусства в Азербайджане и по всему миру.

"Для меня большая честь быть частью Azerbaijan Dance Festival. Это не просто фестиваль - это движение, объединяющее сердца и культуры. Я искренне верю, что танец способен говорить на универсальном языке, который вдохновляет, исцеляет и соединяет. Пусть каждый участник найдёт здесь свою сцену, своё вдохновение и свою историю", - отметила Ольга Краснянская.

Видение, стратегическое мышление и неустанная работа Ольги Краснянской не только способствовали успешному международному сотрудничеству, но и подняли культурный уровень фестиваля на принципиально новый этап. Как партнер фестиваля SRDS вносит вклад в создание инклюзивной, вдохновляющей и высокопрофессиональной атмосферы фестиваля. Благодаря этой поддержке, Azerbaijan Dance Festival ежегодно привлекает участников и зрителей из десятков стран, становясь настоящей платформой культурного обмена, творческого роста и профессионального признания.

Напомним, что в рамках фестиваля состоятся сразу два престижных чемпионата - WDC Professional European Smooth Championship и WDC AL World Smooth Championships, где будут разыграны 16 мировых титулов в соло и парных дисциплинах. Гала-вечер Night of the Dancing Diamonds будет посвящён юбилею народной артистки Азербайджана и президента AzDC Тараны Мурадовой. И еще очень много ярких открытий танцевального искусства.

Билеты уже в продаже по ссылке https://azdf.world/

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