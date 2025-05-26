Нурсултан Назарбаев поздравил Президента Ильхама Алиева

Первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу!

Примите мои искренние поздравления с Днем независимости Азербайджанской Республики.

От всей души желаю дальнейшего стремительного развития и процветания Вашей страны, а также достижения благородных целей и стремлений народа, которым Вы руководите.

Я твердо верю, что крепкая дружба и сотрудничество, установившиеся между Казахстаном и Азербайджаном, будут и впредь эффективно укрепляться и развиваться на благо наших народов.

Надеюсь, что взаимное уважение, установившееся между нами, будет сохраняться на протяжении многих лет.

В этот знаменательный день желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, крепкого здоровья и больших успехов, а братскому азербайджанскому народу - мира и счастья".