Будапешт примет участников международного кибертурнира

Организатор киберспортивных турниров "Стар-Лэддер" проведет в Будапеште турнир по Контр-Страйк-2.

Как передает Day.Az, об этом сообщают официальные лица столицы.

Советник премьер-министра Жолт Нитрай сообщил, что объявление о проведении турнира, кульминацией которого станет четырехдневный этап плей-офф на стадионе MVM Dome в Будапеште, стало "большим шагом вперед" для Венгрии в области киберспорта и "фантастической возможностью" повысить международный авторитет страны.

Турнир с призовым фондом в 1,25 млн долларов США продлится с 24 ноября по 14 декабря.

Ожидается, что он привлечет около 40 тыс. туристов, которые будут тратить в Будапеште от 65 до 220 евро в день, - говорится в отчете.

По словам отвечающего за операционную деятельность Esport1 - венгерского партнера "Стар-Лэддер" Даниэля Ходожана, ежегодные расходы на киберспорт в Венгрии растут "динамично" и в настоящее время составляют 70 млрд форинтов.