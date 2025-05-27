"Сумгайыт" может потерять еще одного легионера

Бразильский защитник Алан Диаш, выступающий за "Сумгайыт", может покинуть клуб в ближайшее время.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, контракт 26-летнего игрока истекает в конце июня, и стороны пока не объявили о его продлении.

Диаш присоединился к азербайджанской команде прошлым летом, но, похоже, его пребывание в составе "химиков" подходит к завершению.