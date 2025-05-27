https://news.day.az/sport/1755881.html "Сумгайыт" может потерять еще одного легионера Бразильский защитник Алан Диаш, выступающий за "Сумгайыт", может покинуть клуб в ближайшее время. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, контракт 26-летнего игрока истекает в конце июня, и стороны пока не объявили о его продлении.
"Сумгайыт" может потерять еще одного легионера
Бразильский защитник Алан Диаш, выступающий за "Сумгайыт", может покинуть клуб в ближайшее время.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, контракт 26-летнего игрока истекает в конце июня, и стороны пока не объявили о его продлении.
Диаш присоединился к азербайджанской команде прошлым летом, но, похоже, его пребывание в составе "химиков" подходит к завершению.
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