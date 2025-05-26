Делегация Узбекистана посетила Карабах

При поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой председатель комитета по вопросам межнациональных отношений и соотечественников за рубежом Республики Узбекистан Кахраман Сариев и делегация Узбекистана, находящиеся с визитом в Азербайджане, посетили Карабах.

Об этом Day.Az сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

Было отмечено, что сначала делегация отправилась в город Физули. Там члены делегации посетили полную среднюю школу № 1 имени Мирзы Улугбека. Эта школа была построена в качестве подарка от узбекского народа. Делегация была проинформирована о деятельности школы. Гости преподнесли школе книги.

Затем делегация, направилась в культурную столицу Азербайджана - Шушу, где посетила Джыдыр дюзю и другие исторические достопримечательности.

В рамках визита состоялась встреча со специальным представителем Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдыном Керимовым. На встрече было рассказано об истории города Шуша и проделанной работе. Было подчеркнуто, что сотрудничество между Азербайджаном и Узбекистаном в каждой сфере развивается быстрыми темпами. Состоялся обмен мнениями о расширении побратимских связей на практическом уровне между городами Хива и Шуша. Было отмечено, что в Шуше особое внимание уделяется восстановлению подлинного исторического облика города, памятников истории и культуры. Делегация высоко оценила проведенные работы по быстрому восстановлению и реконструкции в городе.

Затем гости направились в Ханкенди. Им рассказали о проводимых в городе работах по реконструкции и благоустройству.