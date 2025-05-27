В Китае разработали новый аналог «Панциря»

Новый зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК), который предназначен для борьбы с дронами, разработали в Китае. Комплекс SWS3 можно установить на различные шасси, сообщает Defence Blog, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В арсенал китайского ЗРПК входят две автоматические пушки калибра 35 миллиметров и ракеты класса "земля-воздух". Комплекс можно поставить на двухосные и трехосные армейские бронеавтомобили. Помимо дронов, SWS3 может поражать крылатые ракеты, высокоточные боеприпасы и другие низколетящие цели. Аналогичные задачи выполняет российский комплекс "Панцирь".

Китайский ЗРПК получил радиолокационную станцию и оптико-электронный комплекс для поиска целей. SWS3 может работать автономно и в составе эшелонированной системы противовоздушной обороны.