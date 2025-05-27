Названо количество гибридных автомобилей в Азербайджане

По сравнению с 2023 годом количество зарегистрированных транспортных средств с электродвигателями и гибридными двигателями увеличилось вдвое.

Как передает Day.Az, об этом сказал заместитель министра внутренних дел генерал-лейтенант полиции Огтай Керимов на состоявшейся сегодня в Баку общественной дискуссии на тему "Бизнес "зеленого" транспорта: возможности и перспективы".

Он отметил, что общее количество транспортных средств, находящихся на государственной регистрации в Азербайджане, составляет 1 909 873 единицы.

"Из них 6974 - с электродвигателями и 83 351 - с гибридными двигателями. Общее количество транспортных средств, зарегистрированных в городе Баку, составляет 804 223 единицы. 5 812 единиц - с электродвигателями и 57 530 единиц - с гибридными двигателями", - добавил замминистра.