Анджей Дуда поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент Республики Польша Анджей Дуда направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент.

Имею честь от имени Республики Польша, польского народа, а также от себя лично передать Вам, Вашей стране и всем Вашим гражданам поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики.

Рад, что в последние годы между Республикой Польша и Азербайджанской Республикой сложились очень хорошие и теплые двусторонние отношения, которые активно развиваются.

С признательностью вспоминаю свое пребывание в Баку в прошлом году на климатической конференции COP29 и нашу личную встречу с Вами. Успешное проведение столь масштабного мероприятия является наглядным примером динамично растущих возможностей и значения Азербайджана.

Польша рассматривает Азербайджан как важного партера в регионе Южного Кавказа и хочет углублять сотрудничество с ним в различных сферах. Я особенно заинтересован в развитии взаимовыгодного экономического сотрудничества и выводе его на уровень, соответствующий постоянно растущему экономическому потенциалу наших стран. Кроме того, хочу заверить Вас, что Польша всегда готова к дальнейшему развитию выгодного для наших стран сотрудничества во всех областях - как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций, в том числе в формате Европейского Союза и Восточного партнерства.

Желаю Вам крепкого здоровья, больших успехов во всестороннем развитии Вашей страны, а всем жителям Азербайджанской Республики - благополучия и процветания", - говорится в письме.