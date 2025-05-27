В Японии придумали способ защиты танка от дронов

Силы самообороны Японии придумали как защитить танк от БПЛА-камикадзе и сброса взрывных устройств с коптеров.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данное видео:

Ранее сообщалось, что Nissan может продать историческую штаб-квартиру в Японии.