https://news.day.az/world/1756011.html В Японии придумали способ защиты танка от дронов - ВИДЕО Силы самообороны Японии придумали как защитить танк от БПЛА-камикадзе и сброса взрывных устройств с коптеров. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео: Ранее сообщалось, что Nissan может продать историческую штаб-квартиру в Японии.
В Японии придумали способ защиты танка от дронов - ВИДЕО
Силы самообороны Японии придумали как защитить танк от БПЛА-камикадзе и сброса взрывных устройств с коптеров.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Ранее сообщалось, что Nissan может продать историческую штаб-квартиру в Японии.
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