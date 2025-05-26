Nissan может продать историческую штаб-квартиру в Японии

Nissan готов продать историческую штаб-квартиру в Японии из-за долгов. Издание Asia Nikkei утверждает, что компания рассматривает возможность избавления от актива в рамках реструктуризации.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, за головной офис можно выручить около 700 миллионов долларов, ведь штаб-квартира Nissan находится рядом с оживленной станцией железной дороги на участке с дорогой недвижимостью. На вырученные деньги корпорация может уменьшить долговую нагрузку.

Масштабная реструктуризация компании требует трудных решений. Nissan намерен сократить количество заводов с 17 до 10, отказавшись от площадок в Южной Африке, Индии, Аргентине, Мексике и даже Японии. Также снизятся объёмы производства на действующих предприятиях. По неофициальным данным, под сокращение попадут 20 тысяч сотрудников по всему миру.

Японские журналисты считают, что Nissan сократит примерно каждого седьмого работника, и это при том, что в ноябре прошлого года уже избавились от девяти тысяч человек из-за ухудшения финансовых результатов. Однако объёмы продаж упали сильнее ожидаемого, поэтому компании пришлось пойти на крайние меры. Возможная продажа штаб-квартиры не означает, что Nissan останется без головного офиса: соглашение может подразумевать долгосрочную аренду помещения.