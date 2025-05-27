Huawei отказалась от камеры Sony в новом флагманском смартфоне

Появились новые данные о флагманской серии смартфонов Huawei Pura 80, которая, как ожидается, станет следующим крупным релизом компании после недавнего анонса серии Nova 14 и первого складного ПК. Согласно последним утечкам, модель Pura 80 Pro может получить фирменный датчик изображения SmartSens SC5A0CS собственной разработки Huawei.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание GizmoChina.

Как сообщает известный инсайдер Digital Chat Station, Huawei Pura 80 Pro будет оснащен 50-мегапиксельным сенсором SmartSens SC5A0CS формата 1 дюйм с фильтром RYYB. Это расходится с предыдущими предположениями того же инсайдера, который ранее указывал на использование датчика Sony IMX989 в Pura 80 Pro. По информации Digital Chat Station, Huawei действительно тестировала сенсор Sony на инженерных образцах Pura 80 Pro несколько месяцев назад, однако в процессе финализации аппаратной части компания изменила курс.

Если изменения коснулись только основного сенсора, то остальная часть тыльной камеры Pura 80 Pro, вероятно, останется такой же, как и в предыдущих утечках. Предполагается, что она будет включать 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 50-мегапиксельную перископическую телемакрокамеру. Отмечается, что все три датчика будут использовать фирменный цветовой фильтр RYYB, который значительно улучшает производительность в условиях низкой освещенности.

Помимо аппаратного обеспечения камеры, Pura 80 Pro также, по слухам, получит 6,78-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1,5K и поддержкой переменной частоты обновления LTPO.

Ожидается, что серия Huawei Pura 80, в которую, вероятно, войдут три модели - стандартная Pura 80, Pura 80 Pro и топовая Pura 80 Ultra, будет представлена во втором квартале текущего года.