Россия хочет вернуться на Южный Кавказ

Автор: Лейла Таривердиева

Относительная тишина на дипломатическом фронте вовсе не означает, что между Россией и Азербайджаном все хорошо. К сожалению, не означает.

Индикатором наличия проблем между странами всегда являются СМИ. Так происходит во всем мире. Когда в отношениях каких-то стран возникают трения, об этом можно судить по поведению средств массовой информации. Сегодня российские СМИ после значительного перерыва вновь дали площадку армянской болтовне. Так, пару дней назад в "Известиях" состоялась пресс-конференция экс-министра обороны Армении Аршака Карапетяна. Этот тип, побывавший главой МО всего несколько месяцев и страшно обозленный на Никола Пашиняна, получил микрофон в авторитетном российском издании и рассказывал черт знает что.

Могут возразить, мол, Азербайджан же оказывает гуманитарную помощь Украине, вот Карапетяна и пригласили. Отвечаем: это совершенно разные позиции. Азербайджан честно и открыто оказывает гуманитарную помощь Украине, но он не предоставляет пресс-центры своих ведущих изданий для антироссийских выступлений. Несмотря на все проблемы в отношениях с Москвой.

Аршак Карапетян - не такая важная фигура, чтобы давать пресс-конференции в таком месте, как "Известия". Он пробыл министром около трех месяцев и за это время чуть было не создал Армении новые большие проблемы, за что и был выдворен с поста. Мужичку захотелось поиграть в крутого парня, и это могло плохо закончиться для Армении. Правда, сам Карапетян рассказывал собравшимся журналистам сказки и старался казаться мачо без погон, перед которым когда-то "дрожал" Азербайджан. Но кое-какие моменты в его откровениях все же заслуживают внимание. Он признал, что в оккупации территорий Азербайджана Армении активно помогала Россия, и без нее армянам не удалось бы захватить азербайджанские земли. А еще он фактически объявил, что Армения не сможет получить российскую поддержку, если не будет противостоять Азербайджану. То есть помощь России в обмен на провокации. Министр-неудачник также заявил, что Россия признавала Карабах Арменией.

Аналогичные заявления делал в своих последних интервью экс-президент Роберт Кочарян. Он тоже рассказывал, как горячо поддерживала Москва Ереван в его оккупационных планах и как много потеряла сегодняшняя Армения от политики Пашиняна. В свою очередь, команда Пашиняна прямо называет Кочаряна "российским шпионом", а тот и не отказывается. По всему видно, что цель карабахского преступника не столько себя показать, сколько выставить напоказ заслуги Москвы в "победах" Армении.

Эти тенденции нельзя назвать просто возней армянской оппозиции. Оппозиция не просто суетится, она суетится по четкому сценарию, следуя конкретным инструкциям. Россия хочет вернуться в регион, и готовит для этого почву. Лучшим средством удержания региона в сфере своего влияния был карабахский конфликт. С его завершением были потеряны многие инструменты. Вернуть карабахский вопрос на повестку вряд ли получится, но можно дать понять Армении, что ей следует делать, чтобы получать вкусняшки. Ереван слишком уж заигрался в свой "европейский вектор", и глава МИД РФ Сергей Лавров не особо вуалировал свои мысли, указав на пресс-конференции с Мирзояном, что Армения использовала российское оружие при оккупации территорий Азербайджана.

Россия явно хочет вернуть внимание Армении, но делает это странным способом, фактически подставляя ее же под удар. Сценарий войны начала 90-х сегодня нереален, зато возможен другой. Если к власти в Армении придут реваншистские силы, Азербайджан не будет дожидаться очередного всплеска "миацума", а примет превентивные меры, кто бы за реваншистами не стоял.

За армянскими претензиями на азербайджанские земли всегда стояли державы, и Россия в первую очередь. Именно она после захвата азербайджанских ханств начала заселять эти земли армянами. Если бы при этом армянам не был бы дан зеленый свет на уничтожение и изгнание коренного населения, было бы полбеды. Но зеленый свет армянству был зажжен, и теперь мы имеем у западных границ некое мононациональное образование, три десятка лет усиленно пытающееся стать государством. При молчаливом согласии России азербайджанский народ неоднократно за последние сто с лишним лет подвергался геноциду и депортации. А в 40-50-х годах прошлого века это делалось даже посредством директив партии и правительства. Пришельцы "очищали" для себя ареал обитания, оставаясь совершенно безнаказанными. История Первой карабахской войны, к сожалению, не оставляет сомнений относительно правомерности утверждений Карапетяна и Кочаряна. Несмотря на свою надуманную "героическую" историю, на самом деле армянские "герои" способны лишь прятаться за спинами сильных союзников. И в начале 90-х это была (еще раз подчеркнем - к сожалению) российская спина. Всем известно об участии 366-го полка в геноциде, учиненном в Ходжалы, на наших глазах происходили нелицеприятные инциденты в период присутствия российских миротворцев в Карабахе. РМК откровенно поддерживал сепаратистов, которые под охраной миротворцев спокойно рыли окопы и строили позиции, завозили по Лачинской дороге и окольными путями партии вооружений и живую силу. Все это было.

Кстати, о миротворцах. Вспомнились недавние посты в соцсетях российского политолога Александра Дугина. Дугин упрекал Азербайджан в неблагодарности, утверждая, что Россия помогла ему вернуть Карабах. Хотелось бы уточнить: Россия не помогла, а не мешала. Это совершенно разные вещи. А не мешала в силу определенных геополитических условий и наличия у Азербайджана союзников, с которыми она уж точно не хотела бы столкнуться на поле боя.

Позволим себе сделать одно предположение. Армяне обижаются на Москву за то, что она не помогла им удержать оккупированные земли. Но они не понимают, что это был расчет державы, исходящий из более широких собственных интересов. Это был шанс впервые после 1992 года ввести военный контингент в Азербайджан, причем, законным путем, а не путем агрессии. Ввод значительных сил с полным, как говорится, боекомплектом по соглашению менял ситуацию и не позволял союзникам Азербайджана вмешаться. А Армения так и так никуда бы не делась. Напомним, что военная поддержка армянам в агрессии начала 90-х последовала не за лояльностью Тер-Петросяна к Москве, как фантазирует Аршак Карапетян. В 1992 году Азербайджан одним из первых в бывшем Союзе добился выведения со своей территории российских военных баз. Вслед за этим взбешенный Кремль откровенно поддержал военную агрессию Армении, и начались "победы". А в 2012 году Азербайджан достиг полного прекращения иностранного военного присутствия на своей территории - российской стороне так и не удалось договориться о сохранении Габалинской РЛС.

Правы те, кто говорили, что миротворцы пришли для того, чтобы не уйти. Но мы всегда знали, что эти планы не осуществятся. Потому что у Баку тоже были свои расчеты. И они оказались куда точнее.