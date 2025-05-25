Кочарян рвется к власти

Автор: Лейла Таривердиева

С усилением позиций Москвы, последовавших после изменений в отношениях США и России, в Армении началось броуновское движение. Хаотично забегали и власти, и оппозиция. Только каждая сторона, конечно же, преследует собственные цели.

Как пишут армянские СМИ, Россия усиливает интерес к внутренней политике Армении. Новым куратором по армянским вопросам назначен замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Судя по всему, все очень серьезно. И это особенно заметно по активизации экс-президента Роберта Кочаряна. Этот военный преступник решил, что настал удобный момент сбросить Никола Пашиняна и вернуть себе власть. Пару месяцев назад он побывал в Москве и проводил встречи с тамошними высокопоставленными чиновниками. О чем там шла речь, не сообщается, но приехал в Ереван он аж помолодевшим. Процесс своего "возвращения" Кочарян начал с интервью прикормленным изданиям. Цель их была не себя показать (так как показывать нечего), а противника закопать. Надо сказать, что Кочарян не сильно обиделся на звание "российского шпиона", которым его наделила команда Пашиняна. Это, наоборот, даже придало ему вдохновения и сделало еще более красноречивым.

Но принесет ли это красноречие поддержку говоруну? Дело в том, что значительная часть армянского общества, которая не буйствует в соцсетях и не выходит на улицы с протестами, на самом деле реваншизм не поддерживает. Это очень немалая часть населения. Именно поэтому оппозиции никак не удается поднять народ против правительства. Делались неоднократные попытки. Все помнят прошлогоднее забавное шествие попа Зрбазана босиком на Ереван с жалкой кучкой сепаратистов и бомжей. Оппозиция рассчитывала повторить успех Пашиняна 2018 года, но оказалось, что армянское общество не собирается восставать и свергать власть. А большинству образы Кочаряна, Саргсяна и, тем более, неопрятного Зрбазана вообще не импонируют.

Не рассчитывая на народ, Кочарян решил пойти старым проверенным путем - действуя руками Москвы. В связи с тем, что изменилась геополитическая атмосфера и Трамп с Путиным о чем-то, как полагают аналитики, договорились, этот путь стал для реваншистов снова доступен. Конечно, им не удастся воспользоваться им, чтобы уверенно затеять новую войну с Азербайджаном, потому что отношения Баку и Москвы имеют свою логику и ни с какими геополитическими веяниями не связаны. Но сместить Пашиняна и отомстить ему по полной - в этом давно недовольная нынешним армянским правительством Москва может посодействовать. Пророссийскому карабахскому клану пришлось "натерпеться" от пашиняновской власти, и теперь, как рассчитывает Кочарян, удобный момент настал, и как только Россия завершит свои дела в Украине, она вплотную займется Арменией.

В последнем интервью армянским СМИ глава карабахского клана постарался выставить себя в образе "спасителя нации", выгодно контрастирующего с образом Пашиняна как "предателя". Такой всплеск политической и медийной активности экс-президента не оставляет сомнений, что реваншисты Армении строят большие планы на возвращение российского влияния. И, в первую очередь, на неприятие Москвой Пашиняна. До сих пор этому возвращению мешала активность европейских союзников и США, но сегодня европейские фланги оголились.

Что будет значить возвращение карабахского клана к власти для Армении? Ничего хорошего. Добровольно переместившаяся из Азербайджана масса поддерживает его в расчете на чудо. Но чуда в лице России не будет. Кочарян и ему подобные пытаются убеждать армян, что Россия не вмешалась в последнюю войну и молча вывела своих миротворцев только назло Пашиняну, а вот если бы у власти был человек Москвы, то тогда... Очень несерьезный подход. Несерьезно думать, что Россия потеряла такой геополитический козырь, как карабахский конфликт, из-за какого-то политика, кепка которого ей не нравится. Такой примитивный и упрощенный взгляд на вещи грозит Армении большими проблемами. Потому что, повторим, логика отношений Баку и Москвы совсем иная, и ничего бы не изменилось и при наличии в Ереване пророссийского правительства. Реваншисты забывают, что у Азербайджана тоже есть свои расчеты, и никто не сможет отрицать, что эти расчеты всегда оказываются правильными.

Одним словом, "как раньше" не получится. Получится еще хуже, чем как раньше, только на этот раз для Армении.