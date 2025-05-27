https://news.day.az/sport/1755946.html Азербайджанские гребцы выступят на чемпионате Европы В Пловдиве, Болгария, 29 мая стартует чемпионат Европы по академической гребле. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в соревнованиях, которые продлятся четыре дня, также примет участие сборная Азербайджана. Нашу страну на континентальном первенстве представят четыре спортсмена.
Азербайджанские гребцы выступят на чемпионате Европы
В Пловдиве, Болгария, 29 мая стартует чемпионат Европы по академической гребле.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в соревнованиях, которые продлятся четыре дня, также примет участие сборная Азербайджана.
Нашу страну на континентальном первенстве представят четыре спортсмена. За чемпионство будут бороться Бахман Насири, Зия Мамедзаде, Нурлан Пашаев и Мурад Садыхов.
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