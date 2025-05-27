Азербайджанские гребцы выступят на чемпионате Европы

В Пловдиве, Болгария, 29 мая стартует чемпионат Европы по академической гребле.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в соревнованиях, которые продлятся четыре дня, также примет участие сборная Азербайджана.

Нашу страну на континентальном первенстве представят четыре спортсмена. За чемпионство будут бороться Бахман Насири, Зия Мамедзаде, Нурлан Пашаев и Мурад Садыхов.