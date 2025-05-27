В ряде стран принимаются законы, ограничивающие права мусульман

Законы в ряде стран под видом обеспечения безопасности и правопорядка нацелены на ограничение прав мусульман.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал вице-президент Международного союза мусульманских ученых Катара Абдельмаджид Наджар в ходе международной конференции на тему "Исламофобия: разоблачение предрассудков и разрушение стигмы" в Баку.

"Мы наблюдаем рост числа обращений в ислам, особенно в Европе. Некоторые круги, особенно СМИ, используют свое влияние, чтобы изменить мнение людей об исламе, чтобы помешать этому росту. Они злоупотребляют своими инструментами, формируя негативный образ ислама и мусульман", - заявил он.

Наджар отметил, что современные законы в ряде стран, особенно в Европе, под видом обеспечения безопасности и правопорядка нацелены на ограничение прав мусульман, формально подаются как нейтральные, но фактически способствуют росту исламофобии, легализуя дискриминацию и усиливая общественную ненависть к мусульманам.