Одна из стран разрешит туристам оплату криптовалютой

Таиланд намерен интегрировать криптовалюту в реальную экономику страны, чтобы позволить туристам привязывать цифровые активы к своим кредитным картам для совершения покупок.

Как передает Day.Az, об этом сообщила газета The Nation.

По словам вице-премьера и министра финансов Таиланда Пхичая Чунхавачиры, Минфин королевства изучает используемые в мире модели, чтобы разрешить привязку криптовалют к картам.

Как отмечает издание, правительство планирует внести поправки в законы, чтобы беспрепятственно связать рынок капитала с рынком цифровых активов, которые в настоящее время регулируются в рамках отдельных правовых норм.

В связи с этим начаты переговоры с Банком Таиланда.