Гитанас Науседа поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент Литовской Республики Гитанас Науседа направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент.

Сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с Днем независимости Азербайджанской Республики. Желаю Вам, Вашей стране и Вашему народу постоянных успехов, благополучия и гармонии.

Отмечая в этом году 30-летие установления дипломатических отношений между Литвой и Азербайджаном, мы гордимся узами дружбы, связывающими наши страны. Надеюсь, что мы продолжим углублять наш диалог посредством сотрудничества, в частности, в сферах экономики, инноваций и охраны окружающей среды, а также конструктивных контактов, основанных на взаимопонимании.

Литва неизменно поддерживает независимость и суверенитет Азербайджана. Мы поддерживаем усилия Азербайджана по достижению мира с Арменией и приветствуем согласование текста мирного договора. Верим, что этот договор в скором времени будет подписан и создаст основу для прочного мира в регионе.

Наши страны объединяет печальное историческое прошлое, ставшее источником вдохновения и силы для поддержки тех, кто все еще находится в поиске справедливости и вынужден бороться за свободу и независимость. Убежден, что в условиях ожесточенной войны, развязанной Россией в Украине, мы будем едины и решительны в защите мирового порядка, основанного на правилах.

Господин Президент, еще раз поздравляю Вас и народ Азербайджана с Днем независимости.

Прошу принять наилучшие пожелания и заверения в высочайшем почтении", - говорится в письме.