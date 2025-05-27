В Баку покажут "Световой цирк"

31 мая в 11:00 в Оперной студии при Бакинской музыкальной академии состоится уникальное театрально-цирковое шоу под названием "Световой цирк" (İşıqlı Sirk), сообщает Day.Az.

Это яркое и захватывающее представление подарит детям незабываемые впечатления: здесь их ждёт красочное световое шоу, удивительные выступления жонглёров и фокусников, волшебные птицы, потрясающие иллюзионисты, а также невероятный пудель-патруль, который добавит веселья и удивит всех своим обаянием. Это событие, наполненное магией и радостью, точно подарит улыбки и яркие эмоции каждому маленькому зрителю!

Билеты можно приобрести во всех кассах города и онлайн https://iticket.az/ru/events/kids/illuminated-circus-pzsvos/155333

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