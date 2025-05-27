Xiaomi представила смартфон с ароматом кофе

Китайская корпорация Xiaomi представила на родине смартфон, имеющий кофейный аромат. На это обратило внимание издание Android Authority, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Аппарат Iced Americano ("Ледяной Американо") вошел в линейку смартфонов Xiaomi Civi 5 Pro, анонсированных компанией. В Xiaomi рассказали, что задняя крышка устройства обеспечивает легкий аромат напитка.

Судя по отчету Android Authority, кофейных запах телефона - побочный эффект от использования задней панели из веганской кожи, созданной из переработанной кофейной гущи. В Xiaomi объяснили, что стремились создать девайс, частично состоящий из экологически чистых материалов.

Xiaomi Civi 5 Pro получил корпус толщиной 7,45 миллиметра и вес 181 грамм. Девайс имеет 6,55-дюймовый OLED-экран с частотой 120 герц, процессор Snapdragon 8s Gen 4, основную тройную камеру Leica с модулями разрешением 50 мегапикселей, аккумулятор емкостью 6000 миллиампер-часов.

Civi 5 Pro оценили в 2999 юаней, или около 33 тысяч рублей. Пока неизвестно, будет ли он доступен за пределами Китая.