Премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф прибыл в Азербайджан

27 мая премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мухаммад Шахбаз Шариф прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Лачинском международном аэропорту в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Премьер-министра Пакистана встречали министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и другие официальные лица.