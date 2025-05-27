https://news.day.az/politics/1755996.html Премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф прибыл в Азербайджан - ФОТО 27 мая премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мухаммад Шахбаз Шариф прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику.
Премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф прибыл в Азербайджан - ФОТО
27 мая премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мухаммад Шахбаз Шариф прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Лачинском международном аэропорту в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Премьер-министра Пакистана встречали министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и другие официальные лица.
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