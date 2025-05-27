Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии села Бейлик Лачинского района

7 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии села Бейлик Лачинского района, ознакомился с условиями, созданными в клубно-общественном центре и в новопостроенных частных жилых домах в селе.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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