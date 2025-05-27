https://news.day.az/politics/1756148.html Шахбаз Шариф поделился публикацией по случаю своего визита в Азербайджан Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф на своей странице в X поделился публикацией по случаю своего визита в Азербайджан, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. "Сегодня для меня было честью встретиться с моим уважаемым братом, Президентом Ильхамом Алиевым в прекрасном городе Лачин.
Шахбаз Шариф поделился публикацией по случаю своего визита в Азербайджан
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф на своей странице в X поделился публикацией по случаю своего визита в Азербайджан, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
"Сегодня для меня было честью встретиться с моим уважаемым братом, Президентом Ильхамом Алиевым в прекрасном городе Лачин. Я поблагодарил его за непоколебимую поддержку, которую Азербайджан оказал нашей стране в недавнем конфликте с Индией.
Мы вновь подтвердили нашу общую решимость углублять двусторонние отношения во всех сферах и продолжать совместную работу во имя регионального мира и прогресса. Да здравствует пакистано-азербайджанская дружба!", - говорится в публикации.
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