Армянский вандализм: цифры и факты

Автор: Акпер Гасанов

Проходящая в Баку международная научная конференция на тему "Исламофобия: разоблачение предрассудков и разрушение стигм" стала местом, где было озвучено очень много правильных, своевременных заявлений. В частности, как справедливо указал председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев, хотя конфликт между Арменией и Азербайджаном не носил религиозного характера, армяне неоднократно разрушали кладбища и мечети.

И генеральный директор Исследовательского центра исламской истории, искусства и культуры (IRCICA), профессор Махмут Эрол Кылыч подтвердил данный тезис.

"Они разрушили храмы, мечети, исторические памятники. Даже сегодня они не позволяют миссии ЮНЕСКО проверить состояние азербайджанских памятников, находящихся на территории Армении", - напомнил Кылыч.

Профессор отметил, что армяне совершили аналогичные действия и в Турции.

"Они убивали мусульман, турок. Но эти вопросы не были рассмотрены должным образом", - добавил Кылыч.

Действительно, пропагандируя мифический "геноцид армян", руководство соседней страны, мировое армянство и рекрутированные ими политики из разных стран мира создавали поистине лживую, извращенную картину действительности.

Армения и армяне представали, как "жертвы", в то время, как совершенные ими преступления были ужасающими. Только во время Первой Карабахской войны (1988-1994) и последующей почти 30-летней оккупации около 20% территории Азербайджана армянскими силами (включая Нагорный Карабах и семь прилегающих районов) было разрушено или повреждено множество объектов культурного и религиозного наследия Азербайджана.

Так, Шушинский историко-краеведческий музей был разграблен и частично уничтожен. Экспонаты, включая археологические находки, этнографические предметы, документы и фотографии, были либо вывезены, либо уничтожены. Само здание музея было сильно повреждено. Также имеет смысл напомнить про то, что бюст великого нашего ханенде Бюльбюля был снят с постамента и вывезен в Армению, где его собирались переплавить.

Дом-музей основоположника азербайджанской классической музыки Узеира Гаджибейли был превращён в руины, выставочные экспонаты пропали. Мавзолей Мешади Дадаша (XVIII век) в Физулинском районе был полностью разрушен, остались только фрагменты кладки.. Историко-краеведческий музей Агдама, где до оккупации насчитывалось более 2 тысяч экспонатов, был разрушен, коллекция исчезла.

Мечеть в городе Агдам (XVIII век) была почти полностью разрушена, ее внутреннее убранство было уничтожено. При этом, мечеть была осквернена - она использовалась в качестве стойла для скота. Мечети Зангиланского и Джебраильского районов были либо разрушены до основания, либо превращены в хлева. Всего, по данным Министерства культуры Азербайджана, на оккупированных территориях было разрушено или осквернено более 60 мечетей.

Кроме того, армянскими вандалами были разрушены и мавзолеи и культовые памятники: мавзолеи и гробницы, среди них - мавзолей Ибрагим Халил-хана в Шуше и другие. Более 900 памятников архитектуры, включая мавзолеи, кладбища, караван-сараи, мосты и жилые дома XVIII-XIX вв. были уничтожены или повреждены. Было разрушено более 100 азербайджанских кладбищ, надгробия часто использовались как строительный материал.

Эти разрушения были задокументированы как азербайджанскими государственными структурами, так и независимыми наблюдателями после возвращения контроля над территориями в 2020 году.

Азербайджанские власти подали обращения в ЮНЕСКО и другие международные организации для расследования этих фактов как актов культурного вандализма и преступлений против культурного наследия. Но, как известно, в ЮНЕСКО предпочли игнорировать очевидные факты преступлений, совершенных армянскими оккупантами.

И это был очередной факт предвзятого, несправедливого отношения к нашей стране. А еще, это очередной пример того, что правду никому и никогда не удается скрыть навсегда. И Азербайджан, освободив все оккупированные Арменией территории нашей страны, сейчас демонстрирует миру реальные доказательства вандализма со стороны Армении. Чем выставляет в позорном свете всех тех, кто предпочитал и предпочитает до сих пор игнорировать реальность.