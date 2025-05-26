В Баку проходит международная конференция на тему "Исламофобия: разоблачение предрассудков и разрушение стигмы"

В Баку начала работу международная конференция на тему "Исламофобия: разоблачение предрассудков и разрушение стигмы", посвященная 3-й годовщине Международного дня борьбы с исламофобией.

Как передает Day.Az, мероприятие проходит при совместной организации Бакинского международного центра мультикультурализма, Центра анализа международных отношений и Бакинской инициативной группы.

В число зарубежных партнеров конференции входят Межрелигиозный форум G20 (IF20), ОИС, ИСЕСКО, Международный центр межрелигиозного диалога в Дохе (DICID), Высший комитет человеческого братства (HCF), Совет мусульманских старейшин, Центральный совет мусульман Германии, EULEMA - Европейское собрание мусульманских лидеров и Международный мусульманский форум.

Цель проведения международной конференции - создание академической платформы для обсуждения тревожных тенденций, нацеленных на мусульман и страны с мусульманским населением как на международном, так и на национальном уровне.

В конференции примут участие ученые из около 40 стран, эксперты международных организаций, религиозные деятели и представители неправительственных организаций.

На мероприятии будут проведены обсуждения по таким темам, как: "Глобальные тренды исламофобии: вызовы и ответы", "Ненависть к мусульманам в политике: правовые рамки и стратегии адвокации", "Исламофобия в разных контекстах: региональные перспективы", "Исламофобия в СМИ и цифровых платформах: как системы искусственного интеллекта могут распространять и усиливать предвзятость", "Женщины, идентичность и стереотипы: навигация на пересечении религиозных и культурных предубеждений", "Институционализация законодательства против мусульман в Европе: риторика в условиях радикализации исламофобской пропаганды", "Сохранение исламского культурного наследия в меняющемся мире" и "Призыв молодежи к инклюзивности: борьба с предвзятостью и заблуждениями".

Напомним, что Международный день борьбы с исламофобией отмечается 15 марта. Впервые решение о его учреждении было принято на заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС), которое прошло в городе Ниамей Республики Нигер 27-28 ноября 2020 года. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций объявила 15 марта Международным днем борьбы с исламофобией в 2022 году.

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