Парламент Франции принял закон об эвтаназии
Парламент Франции большинством голосов принял законопроекты об эвтаназии и паллиативной помощи.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Газету.Ru", об этом пишет издание Ouest France.
В поддержку добровольного ухода из жизни при помощи врачей выступили 305 депутатов Национального собрания Франции, против - 199 депутатов. После одобрения законопроекты были направлены в Сенат - верхнюю палату парламента Франции.
Оппозиционер из Республиканской партии Филипп Жувен предположил, что новый закон может подтолкнуть к концу людей, страдающих от депрессии, которые "несвободны" в принятии своих решений.
К настоящему моменту законодательство об эвтаназии уже действует в Бельгии, Нидерландах и Канаде. С апреля 2023 года законодательство об эвтаназии распространяется в Нидерландах на детей в возрасте до 12 лет. Условием получения медицинской помощи в уходе из жизни в этих странах является констатация врачом и независимым экспертом того, что пациент испытывает "невыносимые страдания без надежды на улучшение".
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