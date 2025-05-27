Зоран Миланович направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Президент Республики Хорватия Зоран Миланович направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:
"Уважаемый господин Президент.
По случаю национального праздника Азербайджанской Республики - Дня независимости рад передать Вам от имени граждан Республики Хорватия и от себя лично искренние поздравления, пожелать Вашему народу процветания.
Хорватию и Азербайджан связывают многолетние отношения сотрудничества и дружбы. Верю, что в предстоящий период мы продолжим нашу деятельность по развитию наших отношений.
Господин Президент, прошу принять мое высочайшее почтение".
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