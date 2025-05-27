Наступила эра электрических автомобилей!

Официальный дистрибьютор Mercedes-Benz в Азербайджане компания "Avtokapital-Azərbaycan" объявляет о запуске эксклюзивной программы приобретения электрических автомобилей, которая делает переход на электромобили еще доступнее и удобнее для клиентов.

Теперь вы можете стать владельцем инновационного электромобиля Mercedes-Benz, оплатив первоначально только 50% от его стоимости. Как бонус - полное страхование автомобиля со стороны Mercedes-Benz на 3 года. Оставшаяся сумма делится на равные платежи и выплачивается в течение 3 лет - без процентов и переплат.

Это предложение распространяется на весь модельный ряд электрических автомобилей Mercedes-Benz имеющихся в наличии у официальных дилеров в Азербайджане.

Преимущества программы:

Оплата 50% от стоимости автомобиля при покупке

Рассрочка на оставшуюся сумму на 36 месяцев

0% годовых - без переплат

Официальная страховка Mercedes-Benz

"Мы стремимся сделать технологии будущего максимально доступными уже сегодня. Благодаря этой кампании, клиенты смогут ощутить все преимущества электромобилей Mercedes-Benz - комфорта, инноваций и заботы об экологии - без финансовых барьеров", - отметили в руководстве компании-дистрибьютора.

Условия программы действуют в ограниченный период.

За подробной информацией и тест-драйвом переходите на Mercedes-benz.com.az или звоните на номера дилеров:

Abşeron Avtomobil Mərkəzi

*8885

Autostar Kaukasus

*5545