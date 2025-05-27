Наступила эра электрических автомобилей! - ВИДЕО (R)
Официальный дистрибьютор Mercedes-Benz в Азербайджане компания "Avtokapital-Azərbaycan" объявляет о запуске эксклюзивной программы приобретения электрических автомобилей, которая делает переход на электромобили еще доступнее и удобнее для клиентов.
Теперь вы можете стать владельцем инновационного электромобиля Mercedes-Benz, оплатив первоначально только 50% от его стоимости. Как бонус - полное страхование автомобиля со стороны Mercedes-Benz на 3 года. Оставшаяся сумма делится на равные платежи и выплачивается в течение 3 лет - без процентов и переплат.
Это предложение распространяется на весь модельный ряд электрических автомобилей Mercedes-Benz имеющихся в наличии у официальных дилеров в Азербайджане.
Преимущества программы:
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Оплата 50% от стоимости автомобиля при покупке
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Рассрочка на оставшуюся сумму на 36 месяцев
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0% годовых - без переплат
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Официальная страховка Mercedes-Benz
"Мы стремимся сделать технологии будущего максимально доступными уже сегодня. Благодаря этой кампании, клиенты смогут ощутить все преимущества электромобилей Mercedes-Benz - комфорта, инноваций и заботы об экологии - без финансовых барьеров", - отметили в руководстве компании-дистрибьютора.
Условия программы действуют в ограниченный период.
За подробной информацией и тест-драйвом переходите на Mercedes-benz.com.az или звоните на номера дилеров:
Abşeron Avtomobil Mərkəzi
*8885
Autostar Kaukasus
*5545
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