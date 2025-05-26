Завтра в этом районе Баку не будет воды

Утром 27 мая в Низаминском районе Баку будет временно приостановлена подача питьевой воды.

Как передает Day.Az со ссылкой на Агентство водных ресурсов Азербайджана, это связано с ремонтно-восстановительными работами на магистральном водопроводе.

Согласно информации, водоснабжение будет возобновлено после завершения работ.