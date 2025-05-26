https://news.day.az/society/1755814.html

Завтра в этом районе Баку не будет воды

Утром 27 мая в Низаминском районе Баку будет временно приостановлена подача питьевой воды. Как передает Day.Az со ссылкой на Агентство водных ресурсов Азербайджана, это связано с ремонтно-восстановительными работами на магистральном водопроводе. Согласно информации, водоснабжение будет возобновлено после завершения работ.