https://news.day.az/society/1755814.html Завтра в этом районе Баку не будет воды Утром 27 мая в Низаминском районе Баку будет временно приостановлена подача питьевой воды. Как передает Day.Az со ссылкой на Агентство водных ресурсов Азербайджана, это связано с ремонтно-восстановительными работами на магистральном водопроводе. Согласно информации, водоснабжение будет возобновлено после завершения работ.
Завтра в этом районе Баку не будет воды
Утром 27 мая в Низаминском районе Баку будет временно приостановлена подача питьевой воды.
Как передает Day.Az со ссылкой на Агентство водных ресурсов Азербайджана, это связано с ремонтно-восстановительными работами на магистральном водопроводе.
Согласно информации, водоснабжение будет возобновлено после завершения работ.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре