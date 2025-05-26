Бывший пленный рассказал в суде о пытках в армянском плену

На продолжающемся в Бакинском военном суде судебном процессе потерпевший Захид Гасанов дал показания, рассказав о своем пленении и пытках, которым он подвергался в армянском плену.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, он рассказал, что армяне взяли в плен его и еще четверых раненых 8 марта 1994 года в селе Ашагы Сеидахмедли Физулинского района.

"Нас пытали и тогда, и потом в больнице в Ханкенди. Нас держали в детской больнице №3 в Ханкенди. Там были пленные и заложники, в том числе женщины и дети. Международный комитет Красного Креста не уделял нам никакого внимания. У комитета был представитель по имени Марк, а медсестру звали Вероника. Я находился там около полутора месяца. За это время Марк приходил дважды. Он не осматривал наши раны и вообще ничем не помогал. Каждый раз он приходил пьяным. Переводчиками были армянские девушки. Потом нас перевезли в тюрьму в Шуше, и туда Марк вообще не приезжал", - сказал З.Гасанов.

Он также рассказал, что в больницу в Ханкенди приводили школьников с учителями, чтобы показать им пленных: "Нас показывали детям и говорили "смотрите, это турки - ваши враги". Дети плевали в нас, бросали камни".

Потерпевший добавил, что армяне подвергали пленных пыткам только за то, что они азербайджанцы, некоторые пленные были забиты до смерти.

Отметим, что продолжается судебный процесс над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, в том числе в подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, насильственном удержании власти и многочисленных других преступлениях в результате военной агрессии Армении.