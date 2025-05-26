В Азербайджане завершено исполнение распоряжения о помиловании

Пенитенциарная служба министерства юстиции завершила исполнение распоряжения Президента Ильхама Алиева о помиловании ряда осужденных лиц, подписанного 25 мая.

Как передает Day.Az, исполнение распоряжения осуществлялось в пенитенциарных учреждениях и Службе пробации, находящихся в подчинении Пенитенциарной службы.

Ответственные сотрудники министерства юстиции и Пенитенциарной службы, прибыв в пенитенциарные учреждения, обеспечили своевременное и на высоком уровне исполнение распоряжения.

Напомним, что согласно распоряжению, 175 осужденных, приговоренных к лишению свободы, освобождены от неотбытой части наказания, а 25 осужденным к лишению свободы неотбытая часть наказания сокращена наполовину. Также освобождены от наказания один осужденный с условным сроком и два осужденных, отбывание наказания которых было отложено.

Помимо этого, 10 осужденных к ограничению свободы освобождены от неотбытой части наказания, а у двух других осужденных срок сокращён наполовину. Четверо лиц, приговорённых к исправительным работам, также освобождены от оставшейся части наказания. Один осужденный к штрафу полностью освобожден от наказания.