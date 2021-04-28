Посольства Тихоокеанского альянса в Азербайджане - Колумбии, Мексики и Чили, отмечают десятилетие этого интеграционного механизма

На официальной церемонии, в которой приняли участие высокопоставленные представители правительства Азербайджана, посольств Тихоокеанского альянса в Баку, - Чили, Колумбии и Мексики, в эту среду, 28 апреля, в университете АДА была отмечена 10-я годовщина Тихоокеанского Альянса - механизма консолидации и интеграции, в который входят Чили, Колумбия, Мексика и Перу.

Тихоокеанский альянс зародился в 2011 году как инициатива, направленная на поощрение региональной интеграции, а также дальнейшего роста, развития и конкурентоспособности экономик четырех стран-партнеров. Он также направлен на стратегическое сближение своих членов с азиатским рынком, Тихоокеанским бассейном и миром в целом; и постепенное продвижение к цели свободного перемещения товаров, услуг, капитала и людей, основанной на сотрудничестве в качестве сквозной оси.

В дополнение к четырем полноправным членам Альянс имеет шесть кандидатов в ассоциированные государства (Австралия, Канада, Южная Корея, Эквадор, Новая Зеландия и Сингапур) и 59 государств-наблюдателей, включая Азербайджан с июля 2019 года.

Население Тихоокеанского альянса составляет 230 миллионов человек; он составляет 41% ВВП Латинской Америки и Карибского бассейна и принимает 38% прямых иностранных инвестиций в регионе. Его ВВП на душу населения составляет около 19 тысяч долларов. Как блок, это восьмая страна-экспортер в мире и восьмая мировая экономика; и ежегодно принимает около 56 миллионов туристов.

Тихоокеанский альянс был структурой, на которой его члены приняли решение открыть свои дипломатические представительства в Азербайджане, потому что благодаря соглашениям о совместном использовании резиденций им удалось объединить свои усилия для дальнейшего продвижения вперед в целях углубления отношений блока с Азербайджаном, а также развития двусторонних отношений.

Во многом благодаря этим совместным усилиям трем посольствам Тихоокеанского альянса в Азербайджане, удалось сформировать и консолидировать различные программы, в которых важное место занимает экономический и торговый обмен. С момента открытия посольств товарооборот с Азербайджаном существенно увеличился с 24,47 миллиона долларов США в 2015 году до 59,16 миллиона долларов США в 2020 году (Статистическое управление Азербайджана), что представляет собой рост на 141%. Сегодня вы можете найти на азербайджанском рынке машины, механические устройства и артефакты, фармацевтические продукты, продукты для нефтяной и производной, химической, пластмассовой промышленности и многие другие продукты, которые поступают из стран Тихоокеанского Альянса. Мы даже смогли найти такие фрукты как лимон, манго и авокадо!

Эти усилия было облегчены и усилены вступлением Азербайджана в Тихоокеанский альянс в июле 2019 года, что является наглядным свидетельством того особого значения, которое Азербайджан придает сотрудничеству не только с четырьмя членами Альянса, но и со всей Латинской Америкой. Этот интерес был четко отражен в активном участии Азербайджана во втором Форуме по сотрудничеству со странами-наблюдателями Альянса в ноябре 2020 года, на котором был достигнут прогресс в определении основных направлений технического сотрудничества между Тихоокеанским Альянсом и Азербайджаном.

Тихоокеанский альянс отмечает свою десятую годовщину, будучи консолидированным в качестве одного из самых успешных проектов региональной интеграции с большими достижениями, но, прежде всего, с оптимизмом и большим видением, смотрящим в будущее.

Временное председательство в Тихоокеанском Альянсе, которое с большой честью и приверженностью занимает Колумбия в этом году, получив ее от Чили в декабре 2020 года, добросовестно интерпретирует это стремление. Поэтому была разработана дорожная карта с целью достижения более интегрированного, более глобального, более связанного и предприимчивого, более гражданского и лучше управляемого партнерства.

К числу мероприятий, запланированных на 2021 год, относятся IX бизнес-форум FG, X форум по предпринимательству и инновациям АП LAB4+, VII туристический форум, форум президентов в Организации Объединенных Наций, инвестиционные возможности в АП и деловая встреча в рамках президентского саммита.

При поддержке временного председательства три посольства в Баку - Чили, Колумбия и Мексика - будут продолжать работать вместе и рука об руку с правительством Азербайджана для дальнейшего углубления двусторонних отношений и сближения Тихоокеанского альянса и Азербайджана.

Для проживающих в Баку глав представительств Тихоокеанского альянса, Луиса Антонио Димате, посла Колумбии; Родриго Лабардини, посла Мексики; и Фидель Колома, временного поверенного в делах Чили, очень важно отметить эту десятую годовщину Тихоокеанского альянса, в ходе которой они вновь заявляют о своей полной приверженности укреплению отношений сотрудничества между Тихоокеанским Альянсом и Азербайджаном.