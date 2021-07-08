Беженцы из Зангилана обратились к послу Германии в Азербайджане в связи с компанией Cronimet

Беженцы из Зангиланского района обратились к послу Германии в Азербайджане Вольфгангу Манигу по вопросу принятия мер в отношении компании Cronimet, которая загрязняет трансграничную реку Охчучай, сообщает Day.Az.

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