https://news.day.az/politics/1359743.html Беженцы из Зангилана обратились к послу Германии в Азербайджане в связи с компанией Cronimet
Беженцы из Зангилана обратились к послу Германии в Азербайджане в связи с компанией Cronimet
Беженцы из Зангиланского района обратились к послу Германии в Азербайджане Вольфгангу Манигу по вопросу принятия мер в отношении компании Cronimet, которая загрязняет трансграничную реку Охчучай, сообщает Day.Az.
С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре