Совместные учения Баку и Анкары - предупреждение для желающих обострить ситуацию в регионе

6 сентября в соответствии с соглашением о военном сотрудничестве, заключенным между Азербайджаном и Турцией, в Лачинском районе стартовали совместные тактические учения с боевой стрельбой.

Основной целью учений, проводимых с участием азербайджанских и турецких военнослужащих, является совершенствование взаимодействия и боевого слаживания при проведении боевых операций, в том числе развитие навыков командиров по принятию военных решений и управлению подразделениями. Особое внимание уделено повышению навыков использования современной боевой техники и других военных средств в условиях сложного рельефа местности.

В то же время 7 сентября в Армении объявили новые военные сборы резервистов сроком на три месяца. В них примут участие рядовые, прапорщики и офицеры запаса, состоящие на учете в первой категории первой группы резервистов.

Чтобы узнать, как данные события повлияют на обстановку в регионе Day.Az обратился к бывшему послу США в Азербайджане, бывшему сопредседателю Минской группы ОБСЕ от США Мэтью Брайзе.

По его словам, совместные тактические учения Азербайджана и Турции вдоль границы Азербайджана и Армении является явным признаком того, что Турция намерена и дальше поддерживать Азербайджан как в военной сфере, так и на дипломатическом уровне.

"Эти учения стали сигналом для всех, кто желает дестабилизировать ситуацию. Если ситуация в регионе вновь обострится, в таком случае агрессор столкнется с очень сильным противником. Что касается сбора резервистов в Армении, то это мероприятие увеличивает вероятность деэскалации ситуации либо в Карабахе, либо на границе Армении и Азербайджана", - заключил Мэтью Брайза.