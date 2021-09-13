В Армении разгорается государственный кризис

В середине октября в Армении пройдут выборы в органы местного самоуправления, но как ожидается, избирательная кампания будет слабой, поскольку итоги главного голосования этого года принесли победу партии премьера Никола Пашиняна. Оппозиция, безусловно, попытается побороться в муниципалитетах, чтобы закрепиться на местах и тем самым не допустить формирования вертикали власти Пашиняна. Однако политическая активность националистов постепенно смещается к обсуждению вопроса непризнанной "нкр", так как парламентские выборы проиграны, а цель уничтожить имидж "народного" премьера не достигнута, передает Day.Az со ссылкой на Вестник Кавказа.

Градус напряжения в стенах парламента постепенно снижается, ведь пытаться по любому поводу вставлять палки в колеса любой инициативе правящей партии - не самый эффективный способ политической борьбы. У оппозиции нет веской причины выводить людей на улицы, поскольку администрация Пашиняна оперативно латает дыры в социальной политике, например, демонстративно строит альтернативный транспортный маршрут на участке дороги Герус - Гафан. Поэтому националисты вынуждены демонстрировать видимость работы, придерживаясь своей основной цели - критиковать правительство Пашиняна. Для ее достижения оппозиция готова прибегнуть к политике по выявлению национальных предателей.

На минувшей неделе парламентарии из блока "Армения" попытались добавить слово "арцах" в название комиссии по внешним отношениям. Инициатива закономерно была отвергнута парламентским большинством ввиду того, что многолетняя коммуникация между парламентом Армении и непризнанным режимом легко обходилась без создания какой-либо особой внутрипарламентской комиссии. Тем не менее произошедшее в очередной раз продемонстрировало непримиримость двух фронтов армянской политики. Однако задача долговременной политической кампании националистов заключается в том, чтобы поймать Пашиняна в ловушку "признания" незаконного режима "нкр".

Армения никогда не признавала незаконный режим в Карабахе. Признание могло негативно отразиться на репутации Еревана и "подставить" его партнеров, которые всегда признавали территориальную целостность Азербайджана. Признание "нкр" невозможно, и этот вопрос находится за пределами армянской внутренней политики. Тем не менее мелкие парламентские стычки призваны рано или поздно поймать Пашиняна за язык, разоблачив в нем "предателя", который таким образом "сливает" Карабах с армянской политической повестки.

При этом оппозиция закрывает глаза на откровенное лицемерие прежних армянских властей, интересы которых лоббируют националисты. Они хотят доказать общественности, что Пашинян ничем не отличается от того же Роберта Кочаряна, за тем лишь исключением, что внешняя политика нынешнего премьера неспособна показать силу. Одновременно реваншисты пытаются обрушить имидж Пашиняна в глазах оставшихся в Карабахе армян, поскольку одной из прежних задач "народного" премьера было лишить лидеров карабахского сепаратизма политической вотчины.

Однако при этом оппозиция лишает себя возможности политического маневра, поскольку ее действия выглядят откровенно провокационными. Со слов депутатов блока "Армения", их инициатива должна была стать своеобразным месседжем в адрес Азербайджана о том, что "карабахский вопрос остается приоритетом для Армении". Сложно понять, о каком вообще месседже можно говорить после войны, гибели тысяч военнослужащих, сокрушительного поражения и мира, которого удалось достичь благодаря усилиям посредников. Видимо, националисты попросту неадекватно воспринимают результаты прошлогоднего кровопролития.