Армения: 30 лет дороги в никуда

21 сентября 2021 года в Армении с большой помпезностью отметили 30-летие со дня провозглашения независимости этой маленькой, горной республики на Южном Кавказе.

Вся политическая элита страны, а также представители остатков сепаратистов из Карабахского региона Азербайджана отметились пафосными обращениями к армянскому народу с поздравлениями и обещаниями скорейшего реванша.

Не остались в стороне и главы государств и правительств зарубежных государств, которые отправили (согласно международной протокольной практике) соответствующие поздравительные телеграммы руководителям Армении.

Как всегда, отличились главы западных государств - международных посредников, которые в очередной раз распинались в комплиментах революционному руководству Армении в надежде на скорую смену внешнеполитического курса страны, пытаясь добавить ложку мёда в бочку дёгтя, в которой сейчас прибывают они после поражения.

Ранним утром руководители страны посетили мемориальные комплексы в Ереване, где возложили венки к могилам армянских военнослужащих, погибших в захватнических войнах на территории Карабахского региона Азербайджана.

Апофеозом праздника независимости явилось ночное шествие по улицам Еревана и символичное воздушное шоу дронов в небе над городом.

Казалось бы все, что происходило в этот день в Армении не многим отличалось от всех предыдущих праздников на протяжении последних лет. Но впервые за долгие годы страна отмечала этот день после тяжелого поражения во Второй Карабахской войне и фактической капитуляции, понеся тяжелые людские потери и практически лишившись своих вооруженных сил.

Никакие обещания армянскому народу, которые дают политики в Ереване о том, что скоро им удасться встать снова на ноги, восстановить военную мощь и вернуть утраченные чужие земли, никогда не смогут осуществиться, потому что все это абсолютная утопия и фантазии, которые призваны продолжать запудривать мозги простому народу националистическим угаром.

Что же дали эти 30 лет независимости армянскому народу?

Как известно, провозглашённая в 1985 году советским руководителем М. Горбачевым политика гласности и перестройки привела к тому, что СССР погрузился в глубокий политический и экономический кризис.

Воспользовавшись этим кризисом, радикальные армянские националисты в конце 1987 года, при поддержке влиятельных московских армян, которые были близки к М. Горбачёву и его окружению, начали сепаратистское движение за отторжение бывшей НКАО от Азербайджанской ССР и присоединению к Армянской ССР.

В случае достижения успеха в этом вопросе, в планах также было отторжение от Азербайджана Нахчыванской АССР, что было бы первым шагом к созданию давней мечты всех армянских националистов - "великой Армении" от Черного моря до Каспийского.

Воспользовавшись тем, что в 1987 году под предлогом болезни М. Горбачёву удалось удалить из Политбюро Гейдара Алиева, идейные руководители этого движения в союзном центре перешли к активным действиям.

Первым спичку к огню поднёс ближайший соратник М. Горбачева по проведению, так называемых, "экономических реформ" академик Абель Аганбегян, который в ноябре 1987 года дал интервью центральному печатному органу французской компартии газете Юманите (в то время компартия Франции и эта газета с миллионным тиражом были довольно популярны и влиятельны в стране), в котором заявил о том, что считает Нагорный Карабах, а также Нахчыван необходимо передать Армении ввиду того, что экономически эти территории больше связаны с нею.

Это интервью и послужило началу сепаратистского движения за отторжение Карабахского региона Азербайджана и присоединение к Армении под названием "миацум", которое в конце концов привело к кровавой Первой Карабахской войне и развалу Советского Союза.

Это движение, которое пользовалось симпатией тогдашних центральных властей, стало катализатором всех центробежных движений в бывшем СССР, что положило конец советской империи, одним из главных идеологических принципов которой был пролетарский интернационализм, направленный на стирание национальных и языковых различий между народами СССР и созданию новой общности совесткого народа, объединённого только на коммунистической идеологии.

Несмотря на то, что с началом перестройки и гласности в бывшем СССР начался подъем национального самосознания во всех союзных республиках, все эти движения носили довольно мирный характер и имели цель - эволюционное реформирование советской федерации с передачей от союзного центра больших полномочий республикам, национальные движения не ставили задачу перекройку границ субъектов СССР.

Однако, сепаратистское движение за отторжение Карабахского региона Азербайджана, которое началось с распространением листовок в январе 1988 года и нелегитимного решения сессии областного совета бывшей НКАО в феврале 1988 года о выходе из состава Азербайджанской ССР и присоединению к Армянской ССР и последовавшие за ней кровавые события, приведшие фактически вначале к гражданской войне, переросшей затем в межгосударственную Первую Карабахскую войну.

Не сумев добиться от центральных властей (из-за активного противостояния азербайджанской общественности) в Москве присоединения Карабахского региона, руководители Армении изменили тактику и, провозгласив в сентябре 1991 года свою независимость, надеялись добиться "миацума", используя свой новый статус самостоятельного субъекта международного права.

Несмотря на провозглашение независимости Армении, на ее территории остались бывшие советские войска, которые со временем приобрели статус российской военной базы.

Кроме того, границы независимого государства до сих пор охраняются пограничными войсками ФСБ России. Так что формально, провозгласив свою независимость, Армения в реалиях не способна до сих пор стать полностью независимым государством во всех его смыслах.

Воспользовавшись внутриполитической нестабильностью и хаосом в Азербайджане начала 90-х годов, Армении удалось добиться пирровой победы в Первой Карабахской войне, захватив 20% азербайджанских территориф и изгнав оттуда почти 1 миллион азербайджанцев.

Но открыто пойти на аннексию захваченных территорий Армения не решилась, ввиду того, что после провозглашения независимости Азербайджана в октябре 1991 года оба государства были приняты в 1992 году в ООН, ОБСЕ и другие международные организации, в рамках границ бывших республик на момент распада СССР.

Попытки ереванских политиков сыграть на том, что на момент обретения независимости Азербайджаном, сепаратисты бывшей НКАО провозгласили свою квазинезависимость, не было принято во внимание, так как это полностью противоречило международному праву. Всем международным экспертам было известно, что опереточная независимость являлась скрытой формой присвоения территории Азербайджана.

Ведь ни Конституция Азербайджанской ССР, ни законы бывшей СССР не предоставляли право отделения автономной области от союзной республики, тем более без согласия самой республики.

Проведённый без согласия властей Азербайджана и участия Азербайджанского населения незаконный референдум о независимости Карабаха тем более противоречит всем законам Азербайджана, так как законодательство республики не предусматривает проведение каких-либо референдумов и опросов в отдельно взятой части страны и возможно лишь при участии всего населения.

Не сумев легитимизировать аннексию, армянские власти фактически превратили страну в заложницу своих экспансионистских планов. Армения сумела добиться призрачного успеха в Первой Карабахской войне, благодаря использованию иностранных наемников и брошенных фактически на произвол судьбы бывших советских войск, при поддержке зарубежной диаспоры.

Одновременно, Армения сама себя ввергла в транспортную блокаду, лишившись устойчивого железнодорожного и автомобильного сообщения с Россией - главным экономическим партнером через территорию Азербайджана и транспортного коридора через Турцию.

Так как Армения лишилась поставок электроэнергии и газа из Азербайджана, пришлось вновь вводить в строй Армянскую АЭС, которая была закрыта по требованию армянской общественности по причине сомнений в ее надежности, после аварии аналогичной Чернобыльской АЭС, так как страна погрузилась в энергетический локдаун.

После достижения прекращения огня в 1994 году в Бишкеке Армения заняла позицию в переговорном процессе, направленную на сохранение захваченных территорий, стараясь заморозить решение конфликта и надеясь взамен на незначительные уступки добиться независимого статуса сепаратистов с последующим объединением.

Увы, все эти надежды не оправдались ввиду принципиальной позиции, занятой руководством Азербайджана, которое стояло на позиции мирного решения конфликта на принципах нерушимости границ и территориальной целостности.

Такая непримиримая позиция властей Еревана привела к тому, что Армения полностью осталась в стороне от глобальных энергетических и транспортных проектов в регионе, оказавшись в тупике и изоляции.

В то время, когда соседние страны развивали свою экономику и инфраструктуру, из Армении начался исход населения в Россию, США и страны Европы, что привело к снижению численности населения и демографическому кризису.

Из-за отсутствия транспортных коммуникаций, были закрыты десятки промышленных предприятий, что послужило росту безработицы, снижению общего объема промышленного производства.

Великодержавные фантазии армянских вождей привели страну к экономическому коллапсу. Распродав оставшиеся фабрики и заводы иностранным инвесторам, армянские власти перешли к передаче иностранным владельцам объектов инфраструктуры, связи, энергетики и месторождения природных ископаемых, единственных доходных частей экономики.

Все надежды властей в Ереване на помощь зарубежной диаспоры также не оправдались из-за того, что проживающие на Западе богатые армяне связывают свои инвестиции и пожертвования в Армению с изменениями во внешнеполитическом курсе страны, выходом из ОДКБ, ЕАЭС и переориентацией.

Попытки армянских руководителей оправдаться перед своими богатыми спонсорами тем, что участие в этих организациях и пророссийская ориентация необходима для сохранения завоеванных азербайджанских территорий, не нашла поддержки по причине давления США и ЕС, которые увязывают финансовые вливания в экономику Армении со свёртыванием связей с Россией и Ираном.

Наряду с этим, Армении не удаётся больше играть на том, что она последний оплот России на Кавказе. Уже никто не хочет удовлетворять аппетиты союзника за счёт собственных граждан, особенно во времена экономического кризиса и пандемии коронавируса.

Стремление властей в Ереване сохранить завоёванное любым путём, отказавшись от всяческих компромиссов привело к тому, что союзники по ОДКБ отказались поддерживать "капризное дитя", закрывая глаза на все её безобразные выходки. Ведь поведение армянских властей вне зависимости от того, кто был у власти, было идентичным: отказ от выполнения 4 резолюций СБ ООН и решения Лиссабонского Саммита ОБСЕ 1996 года, попытки добиться от международного сообщества давления на Азербайджан с целью отказа от своей легитимных территорий.

Вторая Карабахская война положила конец всему этому, изменив геополитическую ситуацию в регионе Южного Кавказа.

Потерпев поражение, Армения не только утратила оккупированные азербайджанские территории, но и лишилась всяческих возможностей требовать что-либо в переговорном процессе.

Поражение и капитуляция положили конец 30-летнему мифу, затуманившему мозги армянскому обществу, которое словно заколдованное, следовало за играющими на "волшебной" дудочке колдунами, готовыми пожертвовать всем народом ради своих низменных интересов.

Дорога в никуда, по которой все время независимости шёл армянский народ, привёла его к краю пропасти, откуда выход вряд ли удастся найти, не отказавшись от уже протухших идей.

К сожалению, празднования в Армении показали, что менталитет и образ мышления армянских руководителей, пропитанный антиазербайджанской и туркофобской риторикой, не изменился, что проявилось в их заявлениях и обращениях по случаю этой даты.

Продолжая вести армянский народ в никуда, а точнее к национальной катастрофе, у лидеров Армении есть шанс на спасение - принять мирные инициативы Президента Ильхама Алиева, навсегда отказаться от экспансионистских планов и встать на путь диалога и регионального сотрудничества во имя будущего и интересов своего народа.

Пярвин Мирзазаде