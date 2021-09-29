https://news.day.az/politics/1385708.html Заседание совместной с Азербайджаном межправкомиссии было очень продуктивным - премьер-министр Грузии
Заседание совместной с Азербайджаном межправкомиссии было очень продуктивным - премьер-министр Грузии
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал заседание Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Грузией очень продуктивным.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Восьмое заседание Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Грузией и Азербайджаном было очень продуктивным. Проведение этого мероприятия во время глобальной пандемии - еще одно яркое доказательство нашего общего видения экономического развития и устойчивого роста", - написал он.
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