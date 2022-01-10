Баронесса Кокс льёт крокодиловы слёзы, продавшись за подачки армянской диаспоры

Автор: Пярвин Мирзазаде

Известный "друг" армянского народа, "защитник" прав угнетенных христиан во всем мире - баронесса Кэролайн Кокс проснулась от летаргического сна, вызванного рождественскими праздниками и вновь начала лить свои крокодиловы слезы по "бедным" армянским жителям Карабахского региона Азербайджана.

Выступая на днях на очередном заседании Палаты лордов парламента Великобритании, госпожа Кокс разразилась очередным потоком лжи и дезинформации в адрес Азербайджана с обвинениями в том, что азербайджанская сторона якобы "нарушает" пункты подписанного 10 ноября 2020 года трехстороннего Заявления, в которых записано, что должны быть созданы условия для возвращения беженцев.

Решив, что она уже решила все проблемы жителей Великобритании, которые продолжают жить в условиях очередной волны роста заболевших коронавирусом, госпожа Кокс призвала членов Палаты лордов оставить в стороне внутри британские вопросы и, наконец, заняться "более важной", по ее мнению, судьбой армянских беженцев.

Безусловно, что всем в Великобритании давно известны проармянские и исламофобские взгляды бывшей медсестры из Лондонской больницы, которая ценой "неимоверных" усилий сделала карьеру во времена "железной" леди Маргарет Тэтчер.

Премьер-министр М.Тэтчер и рекомендовала ее в 1983 году в члены Палаты лордов, где, как правило, заседали представители высшей британской аристократии в качестве, так называемого, "выслужившегося пэра", став фрейлиной королевы Елизаветы II.

В "золотые" времена премьерства Тэтчер госпожа Кэролайн Кокс занималась в правительстве консерваторов вопросами образования и даже была одним из авторов проекта "легализации" лёгких наркотиков, который не прошел.

Ещё в те годы она отличалась своей "гиперактивностью" в области приверженности неким, одним ей понятным, "ценностям" христианства, которые подвергались, по ее мнению, угрозе со стороны мигрантов из мусульманских стран бывшей Британской империи.

Получив вожделенное место в Палате лордов и титул баронессы, К.Кокс стала восседать вместе с представителями потомственной британской аристократии, удовлетворив свои "детские мечты" о том, как девушка из простой семьи в одночасье стала "аристократкой" и одной из самых "активных" членов верхней палаты Парламента, деятельность которрй носила церемониальный характер.

Новоиспеченная баронесса К. Кокс благодаря своей "бурной" деятельности даже была избрана в 1986 году на пост вице-спикера палаты лордов, который она занимала вплоть до 2006 года. Получив мантию пэра Великобритании, К. Кокс выбрала себя стезю "защиты прав человека" в мире, которая по ее мнению, была наиболее востребована.

К сожалению для неё, в мире тогда произошли глобальные изменения и баронесса Кокс лишилась возможности заниматься этими проблемами в бывшем СССР, в котором началась перестройка и гласность, закончившаяся распадом страны. Только почувствовав вкус денег, начав получать определенные дотации за выступления в защиту "угнетенных" в Советском Союзе, К. Кокс осталась ни с чем, потому что "защищать" больше было некого, ведь советский лидер Михаил Горбачёв своей политикой лишил многих куска хлеба.

Пришлось баронессе вернуться к проблемам своей родины, где она стала одним из самых ярых противников легализации однополых браков. Увы, особых доходов эта деятельность ей не приносила, так как в отличие от родовитых коллег по Палате лордов, у неё не было ни фамильных замков, ни наследственных земельных угодий. Вот тогда нуждающаяся в средствах баронесса Кокс подвернулась богатой армянской диаспоре, которая находилась в поисках влиятельных зарубежных покровителей для начинавшегося сепаратисткого движения в Карабахском регионе Азербайджана.

Долго не заморачиваясь, баронесса К. Кокс поняла, что нужно использовать подвернувшийся шанс и продавшись за тридцать серебрянников армянской диаспоре, бросилась в бой за "права" такого симпатичного ей "многострадального" армянского народа, который считает себя самой "древней" христианской нацией на земле, забыв при этом о том, что первыми христианами были представители совсем другого народа, которые жили на территории древней Палестины.

Вся дальнейшая деятельность члена Палаты лордов баронессы К. Кокс была посвящена "борьбе" за маленький, квазинезависимый "арцах", который стал для неё курицей, несущей золотые яйца, источником дохода для Кэролайн и членов ее семьи.

На протяжении почти 30 лет баронесса К. Кокс делала все от неё зависящее, чтобы оторвать Карабахский регион от Азербайджана, собирая пожертвования и ведя пропагандистскую кампанию в Великобритании.

Провозгласив себя защитником "угнетенных" христиан во всем мире, она одной из первых подняла флаг исламофобии и тюркофобии, объявив новый крестовый поход за отторжение части территории Азербайджана. При этом госпожа Кокс параллельно с этим занималась вопросами борьбы с мусульманами в собственной стране, где их численность растёт с каждым днём благодаря высокой рождаемости, и "успешно" помогла развалить Республику Судан, где при ее непосредственной помощи повстанцы из христианского Южного Судана провозгласили независимость в 2011 году.

Воодушевлённая успехом в Африке, где ее протеже добились успеха, баронесса К. Кокс сосредоточила все свои усилия на помощи своим клиентам из Армении, щедро оплачиваемой богатой диаспорой. Все годы конфликта на протяжение почти 30 лет эта гражданка Великобритании многократно нарушала азербайджанское законодательство, незаконно посещала оккупированные территории, постоянно устраивала всевозможные шоу, в ходе которых выступала с исламофобскими и тюркофобскими лозунгами и призывами.

Госпожа К. Кокс, которая льёт крокодиловы слезы о судьбе маленького "многострадального" армянского народа, окружённого океаном "кровожадных" мусульман -тюрков, ни разу не вспомнила о судьбе почти 1 миллиона азербайджанских беженцев, изгнанных армянскими вооруженными силами со своих исконных исторических земель.

Часто позиционируя себя как "объективного" и "независимого" борца за гуманизм, для которого гуманитарная деятельность "превыше всего" на свете, Кэролайн Кокс за все 30 лет ни словом не обмолвилась о том, что 1 миллион азербайджанцев не только были лишены права жить на родине, но и их города и села были стёрты с лица земли. Ведь часто незаконно посещая бывшие азербайджанские оккупированные территории, баронесса не могла не видеть развалины и останки азербайджанских населённых пунктов.

Но нет, для К. Кокс азербайджанцы - люди второго сорта, тюрки и мусульмане, которые не заслуживают никакого внимания, ведь у неё своя "двойная" христианская мораль, которая распространяется только на братьев-армян, и за которую заплатили ее богатые спонсоры.

Права человека, радетелем которых выступает баронесса Кокс, у неё двух видов - для своих одни, а для чужих - другие.

Однако победа Азербайджана во Второй Карабахской войне и капитуляция Армении расставили все на свои места. Госпожа Кокс больше не может свободно кататься, как прежде, из Армении на территории Азербайджана, которые ныне частично находятся в зоне ответственности российских миротворцев, и лить там крокодиловы слезы по утраченным грезам о "Великой Армении" на встречах с лидерами остатков сепаратистов, видимо опасаясь, что ее последние антироссийские выступления могут помешать ее "гуманитарной деятельности". Вот почему местом для очередного антиазербайджанского шоу она избрала трибуну Палаты лордов.

Немного поплакав о судьбе захваченных с оружием в руках диверсантов, которые почему-то через две недели после прекращения огня в ноябре 2020 года оказались на международно признанной территории Азербайджана и совершали там диверсии, баронесса Кокс на этот раз обеспокоилась вопросом армянских жителей Карабахского региона Азербайджана, которые во время боевых действий Второй Карабахской войны уехали в Армению.

Как всегда, выступление госпожи Кокс было наполнено подтасованными фактами и стремлением ввести в заблуждение своих коллег, относительно количества этих лиц и причин побудивших их покинуть территорию Азербайджана. Ни словом не обмолвившись о том, что в трёхстороннем Заявлении предусмотрено возвращение всех беженцев, которые проживали на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского регионов, то есть не только армян, но и почти 1 миллиона азербайджанцев, которые вот уже более 28 лет являются беженцами в собственной стране, К. Кокс призывала своих коллег потребовать у Азербайджана "соблюдать" все пункты подписанного трёхстороннего Заявления, но в пользу армянской стороны:

- создать условия для возвращения только армянских жителей, причём даже туда, куда они были расселены в нарушение всех международных конвенций во время оккупации, несмотря на протесты Азербайджана;

- освободить захваченных диверсантов, но при этом замалчивая о судьбе более 4000 азербайджанцев, которые таинственно пропали в армянском плену во время Первой Карабахской войны;

- требуя немедленного возвращения армянских беженцев, число которых, как она считает, достигает почти 90 тысяч человек (что вызывает вопрос о том, что армянское население целыми днями занималось только размножением и больше ничем), К. Кокс "тактично" умалчивает о том, что армянская сторона, заминировав ранее оккупированные азербайджанские территории, превратив их в сплошные минные поля, на которых до сих пор гибнут мирные азербайджанские граждане и военнослужащие, пытается не допустить или, по возможности, отсрочить надолго процесс возвращения азербайджанских беженцев.

При этом она как-то не хочет принять во внимание и то, что в трёхстороннем Заявлении записано, что этот процесс должен проходить во взаимодействии со специализированными учреждениями ООН, ответственными за работу с беженцами и которые, наверняка, имеют определенную информацию относительно реального количества армянских и азербайджанских беженцев, в том числе о количестве незаконных переселенцев из других стран на ранее оккупированных азербайджанских территориях.

В очередной раз Кокс и ей подобные пытаются сыграть на гуманитарной теме возвращения беженцев, жонглируя односторонними фактами и доводами, пользуясь неосведомлённостью аудитории.

Отрабатывая щедрые подношения зарубежной армянской диаспоры, К. Кокс попыталась сделать все, чтобы коллеги по Палате лордов примкнули к ней и вместе начали забрасывать правительство Великобритании проармянскими петициями и обращениями.

Но деньги диаспоры оказались потрачены впустую, так как особого интереса выступление баронессы Кокс у коллег не вызвало, да и заниматься проблемами уже затухшего конфликта абсолютное большинство лордов не захотели.

Кому нужно тратить время на истерические вопли престарелой платной плакальщицы армянской диаспоры, когда членам британского парламента хорошо известна позиция правительства Ее Величества о том, что Карабах - это неотъемлемая часть территории Азербайджана, и никакого "арцаха" в помине нет и не будет. А учитывая интересы британских компаний, которые являются крупнейшими инвесторами в экономику Азербайджана, в особенности в нефтегазовой сектор, никто из парламентариев не стал плакать и бить себя в грудь, так как в условиях мирового экономического кризиса каждое рабочее место на счету, а баронесса на пенсии пыталась их как раз подставить под удар своим бездарным театральным шоу.

Правда, шоу госпожи К. Кокс вызвало интерес не в родной Великобритании, а в далекой от неё маленькой Армении, которая, наверное, стало для неё такой родной и близкой. Армянские масс-медиа не упустили возможность раздуть выступление баронессы до вселенских масштабов, возвысив эту короткую клеветническую речь до уровня Фултоновского выступления У. Черчилля, но при этом умолчав о том, что это событие в Великобритании просто никто не заметил.

В общем, все помыслы и действия госпожи К. Кокс закончились полным провалом. К сожалению, не поумнев за последние 28 лет, баронесса Кокс ничему не научилась, хотя могла бы взять пример со своего покойного босса и покровителя Маргарет Тэтчер, благодаря протекции которой оказалась в Палате лордов.

Нанеся визит в Азербайджан ещё в сентябре 1992 года, леди Тэтчер тогда призывала сделать все возможное для возвращения всех азербайджанских беженцев в свои дома. Но баронесса Куинсберийская (официальный титул К. Кокс) продолжает игнорировать заветы своего благодетеля, ведь кто платит, тот и заказывает музыку, а платит ей влиятельная армянская диаспора. Причём беспринципность баронессы Кокс хороша известна многим: то она выступает как "борец" за идеалы христианства во всем мире, при этом являясь одним из главных лоббистов Северной Кореи в Великобритании, где христианство подвергается гонениям и преследованиям, за что даже была подвергнута критики администрацией Б. Обамы, то она выступает защитником режима Б. Асада в Сирии по просьбе своих армянских спонсоров. С другой стороны, будучи одним из членов консультативного совета Фонда Андрея Сахарова, выступает с критикой действия России в Сирии.

Понять баронессу Куинсберийскую не трудно: деньги решают все. И за них можно, раз 100 нарушив границы и законы Азербайджана, проехаться на оккупированные территории, организовав там небольшие спектакли с передачей символической гуманитарной помощи, пропиарившись для отчета о затраченных средствах.

Одним словом, К. Кокс - типичный представитель тех беспринципных, двуличных, лицемерных политиков, которые готовы во имя своих корыстных интересов продать не только интересы своего государства, но и родную мать. Хотя сколько бы баронесса К. Кокс и ей подобные не старались, у них все равно ничего не получится, ведь всем их стараниям давно положен конец усилиями доблестной азербайджанской армии во главе с Верховным главнокомандующим, Президентом Ильхамом Алиевым, которая железным кулаком нанесла такой удар противнику, от которого он уже никогда не оправится.

Так что крокодиловы слезы и истерические всхлипы баронессы К. Кокс Куинсберийской помочь вряд ли сумеют. Армянской стороне, наверное, было бы лучше очнуться, пока не поздно, и начать реальный процесс примирения и налаживания отношений, а не тешить себя надеждой на пустые утопические грезы о возможном реванше.