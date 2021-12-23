С ненавистью с берегов Иль де Франса

Автор: Пярвин Мирзазаде

Кандидат на пост Президента Франции от партии Республиканцев Валери Пекресс в тайне посетила территорию Азербайджана, временно находящуюся под контролем российских миротворцев и встретилась с лидерами сепаратистов.

Сия мадемуазель всегда страдала туркофобией и исламофобией и это ни для кого не секрет. У всех на слуху ее антиисламские выступления в качестве главы одного из центральных французских регионов Иль де Франса, когда она открыто требовала чуть ли не силой заставить имамов французских мечетей читать проповеди на французском языке, что противоречило канонам ислама и очень напоминала требования властей третьего рейха принудить раввинов еврейских синагог исполнять обряды не на иврите, а на немецком языке.

Валери Пекресс, которая любит рекламировать себя как одну из последователей покойного Президента Франции Жака Ширака, под руководством которого работала и начала своё восхождение наверх, врядли похожа на своего покойного патрона, который всегда отличался умеренными взглядами и умением находить компромиссы в нелегких вопросах мировой политики.

Однако В. Пекресс, которая спит и видит себя в качестве хозяйки Елисейского дворца в окружении слуг и охраны решила, что для неё все методы хороши и в самый разгар предвыборной компании, бросив все прилетела в Ереван зарабатывать голоса французских армян.

Довольно забавно, что кандидаты в Президенты Франции вместо поездок по стране и встречи с потенциальными избирателями, предпочитают ездить в далекую Армению, где клянутся в вечной дружбе и поддержке, одновременно прося армянских друзей о протекции при голосовании их французских соотечественников.

Вот недавно в Ереване побывал восходящая звезда французской политики, популист крайне правого толка с замашками известного всем лидера третьего рейха Эрик Земмур, который прилетел за голосами богатых французских армянских буржуа.

Проведя ряд встреч с армянским руководством, этот кандидат на высший пост заверил их в своей безмерной любви и обещал в случае избрания добиться признания сепаратистов. Хотя ради справедливости нужно отметить, что мозгов у бывшего журналиста хватило на то, чтобы не совершить тайную поездку на территорию соседней страны, видимо задумавшись о том, что у политика не бывает вечных друзей, а бывают вечные интересы.

В отличии от своего конкурента, В. Пекресс решила пойти ва банк, и после того, как в Ереване не осталось никого с кем она не увиделась из руководства страны, повторила опыт лидера пролетарской революции. Загримировавшись, она тайно пробралась сквозь посты российских миротворцев с чужими документами на территорию Карабахского региона Азербайджана, которая пока что осталась подконтрольной сепаратистами. Конечно сказался ее опыт полученный ещё во времена СССР, когда юная Валери проводила летние каникулы в советских пионерских лагерях, где пела революционные песни и слушала рассказы о том как делалась революция. Это потом взгляды Валери резко поменялись когда она поняла, что у коммунизма нет будущего, точнее, чтобы делать карьеру и иметь привелегии во Франции, нужно иметь правые взгляды. Поэтому потенциальная коммунистка Пекресс стала ярым антикоммунистом, что в конце концов открыло ей путь на верх.

Став вначале сотрудником аппарата Президента Жака Ширака, подававшая надежды мадемуазель В. Пекресс за короткий срок очаровала своими женскими прелестями своих начальников, которые ее привели вначале в члены Парламента от правящей партии, а затем даже сделав Министром высшего образования и науки в 2007 году.

Правда больших лавров в образовании Министру В. Пекресс добиться не удалось. Многие помнят студенческие протестные манифестации во Франции против реформ в системе образования. Поэтому новоиспеченный министр стала ответственной за вопросы бюджета и пресс-секретарем Правительства вплоть до 2012 года.

После смены власти в Елисейском Дворце, бывший министр перенесла свою деятельность в регион Иль де Франс, благо находится он недалеко от Парижа и живут там довольно обеспеченные французы среднего класса, уставшие от городского шума и вечных пробок в столице. Вот тут и началась закадычная дружба В. Пекресс с армянской диаспорой, которые помогли своей поддержкой и денежными вливаниями занять ей пост главы региона.

Французские армяне составляют значительную и влиятельную часть избирателей региона Иль де Франс и сыграли главную роль в "прозрении" госпожи Пекресс, которая стала откровенной тюркофобкой возненавидив Азербайджан, Турцию и весь Тюркский мир, за что получила хорошие пожертвования в свой избирательный фонд.

Теперь же вступив в президентскую гонку 2022 года в качестве лидера партии Республиканцев, госпожа В. Пекресс бросилась в погоню за деньгами и голосами богатой армянской диаспоры, которая после поражения Армении в войне и потери оккупированных территорий, разочаровались в Президенте Э. Макроне, который не оправдал их "высокое" доверие, не стал признавать независимость некоего "арцаха", не отправил Иностранный Легион на Южный Кавказ, честно сказав о том, что согласно международному праву Карабах- это Азербайджан.

Надеясь, что богатые избиратели армяне поддержат ее не только голосами, но и финансами, В. Пекресс решилась перейти все возможные красные линии и незаконно проникла на территорию Азербайджана в сопровождении двух важных сторонников: бывшего еврокомиссара Мишеля Барнье и сенатора Бруно Ритайо.

Встретившись со столь близкими ей по духу лидерами сепаратистов, во время беседы с которыми она отвела душу поливая грязью ненавистной ей Азербайджан и Турцию, обещая как только въедет в Елисейский дворец признать их независимость.

Не долго думая В. Пекресс отправилась на кладбище, где захоронены участники незаконных воинских формирований и стала возлагать цветочки на их могилы пуская слёзы, причитая и проклиная убивших их беспилотники. Все было бы ещё ничего, но в пылу проармянских чувств госпожа В. Пекресс положила цветы и на могилы, украшенные нацисткой свастикой, которые армянские лже историки пытаются преподнести как древний армянский символ, забывая о том, что всегда позиционировали себя как "древнейшая христианская нация" на земле.

Такое рвение кандидата в Президенты Франции врядли может понравиться участникам и родственникам погибших бойцов движения Сопротивления во Франции времён Второй Мировой Войны, для которых этот знак- символ нацизма и оккупации. Но видимо госпоже В. Пекресс наплевать на идеалы Французской республики и генерала Ш. Де Голля, главное это деньги и борьба за власть, в которой все методы для неё хороши.

Совершив эту поездку, В. Пекрасс не только грубо нарушила законы Азербайджана, но фактически показала своё полное неуважение и к французским законам, которые не допускают поддержку сепаратизма в других странах. Если такое поведение кандидата в Президенты Франции по отношению к другому независимому государству, территориальную целостность которого признаётся всем международным сообществом она считает позволительным, то французским избирателям стоит задуматься над тем, какие беды стране может принести избрание подобного кандидата.

Ведь если она не задумываясь нарушает международные и французские законы во имя борьбы за власть, то своими ксенофобскими взглядами и незаконными действиями может довести Францию до Гражданской войны. Не думается, что французским властям такие действия могут быть по душе учитывая то, что Франция является международным посредником в деле окончательного мирного урегулирования потухшего конфликта.

Ведь недаром Президент Франции Э. Макрон ведёт активную деятельность в этом направлении, что проявилось и в организации в Брюсселе трёхсторонней встречи с лидерами Азербайджана и Армении.

Складывается впечатление, что кандидаты на пост Президента Франции, которые в значительной мере отстают по опросам общественного мнения от Президента Э. Макрона (хотя он пока официально не обьявил о своём участии в выборах) готовы на все, даже подорвать международный авторитет и влияние страны ради высокого кресла.

Незаконный визит В. Пекресс в Карабахский регион Азербайджана в нарушении законов страны должен стать предметом обсуждения французских судебных органов, ведь никакой статус кандидата не даёт право незаконно пересекать границы другого суверенного государства и вести там свою пропаганду.

Азербайджан с уважением относится ко всем странам и их законам, но требует такого же уважения к себе и своим законам, оставляя за собой право применить предусмотренные законодательством меры по отношению к нарушителям.

Видимо не всем во Франции по душе наметившееся в последнее время улучшение двусторонних отношений с Азербайджаном, инициатором которого выступил Президент Ильхам Алиев, предложивший начать все с белого листа.

Кандидаты в Президенты Франции прежде чем принимать сторону соседнего государства, ссылаясь на некие исторические связи должны подумать о том, что такие односторонние действия могут нанести такой урон двусторонним отношениям с Азербайджаном, что склеивать их уже будет довольно тяжело, а последствия эти скажутся на простых французских гражданах.