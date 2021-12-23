Автор: Акпер Гасанов

Признаюсь, что такого цинизма и готовности к осуществлению провокации, на которую будет предсказуемо жесткая реакция с азербайджанской стороны, я не ожидал. Кандидат в президенты Франции, глава парижского региона Иль-де-Франс Валери Пекресс оказалась дамой, готовой пойти на все, ради достижения поставленной цели.

Цель этой мадам была понятна априори - заручиться поддержкой 750-тысячной армянской диаспоры Франции на предстоящих президентских выборах. Ради этого она и приехала в Армению.По этой же причине несколько ранее РА посетил другой кандидат в президенты Франции, скандально известный любитель политического эпатажа Эрик Земмур. Но даже он, при всем прагматичном цинизме этого мсьё, не перешел "красную линию": не отправился из Еревана в Ханкенди.

Валери Пекресс это сделала. Чем, вне всякого сомнения, вывела себя в явные фавориты президентской гонки в глазах армянской диаспоры Франции. Она теперь их кумир. Но тут вспоминается, что эта дама, явно льстя самой себе, совершенно безосновательно сравнивает себя с баронессой Маргарет Тэтчер. В реальности же она похожа на баронессу Керолайн Кокс, которую британский журналист Томас де Ваал именовал "страстной сторонницей карабахских армян". С тем лишь уточнением, что мадам Пекресс является, прежде всего, страстной поклонницей самой себя.

Азербайджан, вне всякого сомнения, обязан включить эту даму в "черный список" МИД, ей должен быть запрещен въезд на территорию Азербайджана. Даже если она станет президентом Франции. Закон один для всех. А как наша страна может демонстрировать принципиальность и жесткость в вопросах, представляющих национальный интерес, известно всем.

Посол Франции должен быть вызван в МИД Азербайджана, где ему должна быть вручена нота. В свою очередь, посол Азербайджана во Франции также должен выступить в СМИ с заявлением, осуждающим провокацию, осуществленную Валери Пекресс. Кроме того, нужно довести до работающего в Азербайджане французского бизнеса - а он весьма активен, к примеру, в сфере добычи нефти и газа, - широкие возможности нашей страны по осуществлению шагов ответного характера.

Да, формально официальный Париж может откреститься от этой дамы и сказать, что это был ее частный визит. Мол, мадам Пекресс всего лишь глава парижского региона Иль-де-Франс, который кишит армянами, но не является кем-то, оказывающим влияние на внешнюю политику Франции. Что-то подобное вполне может заявить и сама мадам Валери. Нашу сторону, понятное дело, такие объяснения не устроят. Ибо понятны суть и смысл данной провокации.

И вот тут, мягко говоря, в очень нелепое положение поставлен действующий президент Франции Эммануэль Макрон. Это ведь по его инициативе в Брюсселе была организована трехсторонняя встреча с участием самого Макрона, а также Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Глава нашего государства, открыто заявивший в Брюсселе о готовности официального Баку перевернуть страницу войны и делать конкретные шаги по направлению к миру, согласился на данную встречу именно с целью перехода от слов к делу в этом направлении.

И после этой встречи мы услышали от Пашиняна целый ряд миролюбивых, конструктивных заявлений. Которые теперь вполне могут быть перечеркнуты провокацией, осуществленной со стороны мадам Пекресс. По сути, подыгрывая армянским реваншистам, а их гораздо больше в армянской диаспоре, чем в РА, она провоцирует новое кровопролитие. Самой мадам провокаторше, безусловно, глубоко наплевать и на Армению, и на карабахских сепаратистов, и на армянскую диаспору Франции. Она цинична и расчетлива в достижении простой цели - получить голоса армян на предстоящих президентских выборах, а там хоть трава не расти.

Кстати, именно на этом моменте, именно, используя данные аргументы, мог бы выступить перед армянской диаспорой Эммануэль Макрон. Он может задать простой вопрос - чего вы хотите для Армении и армян, проживающих в Ханкенди - мира и спокойствия или войны и новых жертв? Тем самым Макрон может указать, что сам он прилагает усилия для установления мира, без которого невозможно процветание Армении и гарантированная безопасность армян Ханкенди.

Тогда как его главный конкурент, мадам Пекресс, действует сугубо в личных интересах и ей безразлично, что завтра опять могут заговорить пушки."Так кто же истинный друг Армении?", - может спросить Макрон, если у него и его политтехнологов хватит ума выжать максимум из ситуации, когда нужно чужую провокацию, за которую приходится отвечать тебе, обернуть себе на пользу.

Как он в реальности поступит - покажет время. Но уже сейчас можно сказать, что появились новые вопросы к российским миротворцам. Мы уже видели, как они передали армянской стороне задержанного армянского террориста, который бросил гранату в азербайджанских военнослужащих. Теперь мы видим, как они пропустили в Ханкенди, который был, есть и будет азербайджанской территорией, французскую гостью карабахских сепаратистов. Не остановив и не развернув ее, не известив азербайджанскую сторону .

В этой связи напомню, что в трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года есть пункт 4. В котором написано: "Срок пребывания миротворческого контингента Российской Федерации - 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, если ни одна из сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения". У граждан Азербайджана и экспертного сообщества нашей страны появилось немало оснований для заявлений о том, что официальный Баку должен воспользоваться своим правом и не продлевать срок пребывания российских миротворцев на территории нашего государства.