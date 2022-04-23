Новые реалии требуют новых задач для диаспоры

Автор: Лейла Таривердиева

Открывая V Съезд азербайджанцев мира Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с фундаментальной речью. Нынешний съезд не только юбилейный, но и первый, проводившийся после кардинальных перемен в регионе и изменения взгляда на Азербайджан и азербайджанцев во всем мире. Предыдущие четыре прошли в условиях оккупации 20 процентов территорий страны, хоть и мало заметной, но имевшей место подавленности, от которой невозможно было избавиться, даже проживая далеко от Родины. Эта подавленность находилась в сердце каждого азербайджанца.

Победа в 44-дневной Отечественной войне избавила всех нас от комплекса проигравшего народа. Как сказал в своей речи Президент Азербайджана, мы эту победу заслужили. Кроме того, она сняла с повестки многие задачи, которые ставились в прежние годы перед соотечественниками за рубежом. В новых реалиях перед диаспорой стоят другие задачи. Мы страна-победительница и основная работа соотечественников теперь заключается в продвижении постконфликтных реалий региона, правды о 44-дневной войне, знакомстве обществ других стран с процессом возрождения освобожденных территорий. Кроме того, диаспора и сама может так или иначе внести в этот процесс свой вклад. Сегодня как никогда также актуальны сохранение и развитие родного языка, пропаганда истории и культуры Азербайджана.

Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев определил эти задачи так: предотвращение каких-либо провокаций и антиазербайджанской пропаганды, более активное информирование широкой общественности стран проживания о реалиях Азербайджана, активизация роли азербайджанцев в общественно-политической жизни этих стран. Война завершена, конфликт исчерпан, но в соседней Армении, в лоббистских кругах за рубежом еще есть силы, преследующие темные цели. И в этом плане на диаспору возложены задачи по более скоординированному информированию мирового сообщества о реалиях Азербайджана.

Съезд проходил в легендарной Шуше, городе, являющемся символом всего самого возвышенного для азербайджанского народа. День освобождения Шуши отмечается как День Победы, и неудивительно, что форум был назван Съездом Победы. Этот статус полностью соответствует статусу города, олицетворяющего освобождение оккупировавшихся три десятилетия Арменией территорий. Это были очень правильные решения - и провести съезд в Шуше, и связать его с великой Победой. Потому что именно эта победа изменила нас и закрыла самую страшную страницу в истории независимого Азербайджана. Как сказал глава государства, "отныне азербайджанский народ всегда будет жить как народ-победитель, наше государство отныне будет жить как государство-победитель. Это большое счастье - для всех нас, для всех, кто живет в Азербайджане, граждан Азербайджана, для азербайджанцев, проживающих за рубежом".

Выступление Президента Азербайджана действительно было программным. Глава государства четко, по полочкам разложил предысторию, сегодняшний день, причины и следствия, без преувеличений и лишних эмоций поделился своим видением ситуации и возможных ее развитий в условиях, когда грязные игры вокруг нашей страны еще не прекращены. Все ясно и конкретно и, думается, представители диаспорских организаций сделали для себя необходимые заметки. Победа Азербайджана в войне облегчила и их задачу, позволив высоко держать голову и избавив от сомнений и страхов.

В том, что страница оккупации будет перевернута, Президент не сомневался никогда. Мы помним его выступления на различных международных площадках, на мероприятиях внутри и вне страны. Выйдя к участникам Съезда Победы в Шуше, глава государства заявил, что всегда считал своей основной задачей как Президента освобождение оккупированных земель. К достижению этой цели стремились все азербайджанцы мира, все приближали священный день победы как могли. Те, кто участвовал в предыдущих форумах диаспоры, подтвердят, что каждый раз в своих выступлениях Президент Ильхам Алиев подчеркивал, что Азербайджан никогда не смирится с оккупацией. И хотя в те годы было немало скептиков и сомневающихся, много тех, кто считал эти заявления популизмом, азербайджанский лидер вел работу для достижения этой великой цели. И осенью 2020 года скептики и критики были посрамлены. Повержен и посрамлен был враг, и не только он, но и все, кто многие годы потворствовал оккупанту.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил соотечественников за веру в победу и за сплоченность диаспоры в трудные для Родины дни, за очищение информационного фона вокруг 44-дневной войны, доведение правды о войне и ее итогах. На последующий период была поставлена задача продолжать эту работу, потому что территориальные претензии к Азербайджану все еще остаются в повестке. Сегодня, хотя факт оккупации устранен, остается необходимость рассказывать миру правду об истории Карабаха, о конфликте, его предыстории, роли внешних сил, реальных целях армянской диаспоры, Еревана и его союзников.

Остаются пока что проблемы и на дипломатическом фронте. Например, касательно попыток армянской стороны и ее сторонников вернуть к жизни Минскую группу ОБСЕ, которая, по словам Президента, "была создана не для разрешения вопроса, а для увековечивания оккупации". Это очень жесткая формулировка, не оставляющая сторонникам реанимации никаких возможностей для возражений. Это уже не вопрос "а что сделала МГ за четверть века?", позволяющий дискутировать. Это конкретная позиция главы Азербайджана, говорящая о том, что в Баку прекрасно поняли, что к чему. Сейчас уже нет наивности начала 90-х и веры в международное право. Теперь все по-другому. И хотя сказано это было перед диаспорой, адресована формулировка была более широкой международной аудитории. Так же внешним игрокам были адресованы слова о том, что Азербайджан уничтожил армянский фашизм и сегодня Азербайджанская армия может решить любую задачу. Отныне мы будем только наращивать нашу мощь, и поствоенный период еще раз показал это.

Причем, мощь наращивается не только военная, но и политическая. После войны Баку выступил с рядом мирных инициатив, хотя как страна-победительница Азербайджан мог растоптать жалкого противника. Инициативы встречали массу сопротивления, но самый трудный этап уже пройден. И сегодня Армения говорит о готовности подписать мирный договор на основе пяти принципов, выдвинутых Баку. Как сказал Президент Ильхам Алиев, "текст договора может быть в скором времени подготовлен, подписан, и, таким образом, между Арменией и Азербайджаном могут быть налажены связи, в том числе установлены дипломатические связи. Выдвигая это предложение, мы еще раз демонстрируем добрую волю и, повторяю, проявляем дальновидность. Периодически поднимающие голову в Армении реваншистские силы должны знать, что это - единственный путь выхода, а может быть, последний шанс для Армении. Если они откажутся от этого, то тогда и мы не признаем территориальную целостность Армении и официально заявим об этом. Учитывая итоги Второй Карабахской войны, армянская сторона должна хорошо понимать, к чему приведет этот шаг".

В новых реалиях особые надежды возлагаются на диаспору. В период 44-дневной войны диаспорские организации продемонстрировали свою стойкость, противостоя армянским экстремистам в своих странах. Благодаря активизации нашей диаспоры, армянские диаспорские и лоббистские круги начали сдавать позиции. Никогда еще азербайджанцы мира не были так едины. Диаспора продемонстрировала, что надежды на якобы разобщенность наших общин и их структур бессмысленны.

Президент выразил пожелание, чтобы азербайджанцы, проживающие за рубежом, были тесно связаны с исторической Родиной. Было бы очень хорошо, если бы каждый азербайджанец хотя бы раз в год приезжал в Азербайджан вместе с семьей, особенно для посещения освобожденных земель, сказал он. Потому что освобожденные территории - это не только Шуша, а десять тысяч квадратных километров, на которых сегодня строятся аэропорты, прокладываются дороги и закладываются города. Очень важно также, по словам Президента Ильхама Алиева, чтобы азербайджанцы второго, третьего поколений были привязаны к своей культуре, владели азербайджанским языком. "Проживающие за рубежом азербайджанцы - это большая сила. Их деятельность очень важна для нашей страны. Их активность и доведение азербайджанских реалий, защита интересов Азербайджана, конечно, делают наше государство еще сильнее", - сказал глава государства.

По итогам съезда были приняты резолюция, обращение представителей V Съезда азербайджанцев мира к Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, обращение представителей съезда к азербайджанцам мира, Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и Программе Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), к международной общественности по минной проблеме на освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана.

На форуме был утвержден новый состав Координационного совета азербайджанцев мира. Президент Ильхам Алиев был избран председателем совета, а председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов - исполнительным секретарем.

Съезд Победы в Шуше позволил оценить и, скажем так, инвентаризировать возможности диаспоры в новых условиях. Эти два дня стали уроком единства и координации действий. И, еще раз повторим, место проведения форума было выбрано очень правильно. Сама аура освобожденной земли помогала лучше воспринимать и понимать друг друга.