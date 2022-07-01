https://news.day.az/politics/1475509.html Посольство Ирана в Баку прокомментировало информацию о закрытии сухопутных границ
Посольство Ирана в Баку прокомментировало информацию о закрытии сухопутных границ
В ответ на вопросы общественности и медиа сообщаем, что распространенная в социальных сетях информация о закрытии Ираном сухопутных границ не соответствует действительности.
Об этом сообщили Trend в пресс-службе посольства Ирана в Баку, передает Day.Az.
В сообщении дипмиссии отмечается, что с ноября прошлого года сухопутные, воздушные и морские границы Ирана открыты для зарубежных туристов и граждан соседних государств. В частности, открыты границы Ирана с Азербайджаном и Нахчыванской Автономной Республикой, отметили в посольстве.
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