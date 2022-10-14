Азербайджан помогает СВМДА освоиться в новых реалиях

Автор: Лейла Таривердиева

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в работе VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), состоявшегося в Астане. В Казахстан азербайджанкий лидер прибыл из Бишкека, где находился с двухдневным государственным визитом. Продолжением центрально-азиатской недели Президента Азербайджана стало участие в саммите СВМДА.

В предыдущий раз глава государства лично участвовал в работе саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в 2014 году, тогда форум проходил в Шанхае. В своем выступлении на форуме он говорил о борьбе с терроризмом, армняской оккупации, рассказывал о транспортных проектах Азербайджана и транзитных возможностях страны.

Сегодня, восемь лет спустя, когда в результате 44-дневной войны Азербайджан освободил свои земли, когда многие проекты уже реализованы, построен Международный торговый порт Алят, запущен и успешно эксплуатируется железнодорожный коридор Баку-Тбилиси-Карс, а транспортная инфраструктура страны уже задействована на маршруте Нового Шелкового пути, можно оценить масштаб проделанной работы и возможности Азербайджана. Представляя восемь лет назад партнерам по СВМДА перспективные проекты, глава государства не мечтал, а говорил о том, что его страна реально может сделать ради общего блага. По состоянию на октябрь 2022 года к услугам партнеров развитая транспортная сеть, современная логистическая инфраструктура, крупнейший на Каспии торговый порт, телекоммуникационные спутники Азербайджана и многое другое. Это вклад республики в общее дело. Инициативы, выдвигаемые Баку с первых лет создания СВМДА, всегда служили общим интересам. Азербайджан, как отмечал на одном из саммитов организации Президент Ильхам Алиев, это именно та страна, через которую проходит естественный мост между Азией и Европой. И наша задача в том, чтобы укрепить эту структуру и создать выгодные условия для наших партнеров, тем самым задействовать в полной мере потенциал наших стран.

Выступая на саммите в Астане, Президент Ильхам Алиев сказал: "Реализуемые Азербайджаном широкомасштабные проекты по созданию транспортной инфраструктуры превратили нашу страну в один из важнейших международных транспортных и логистических центров. За первые девять месяцев 2022 года транзит через территорию Азербайджана увеличился почти на 65 процентов. Азербайджан вносит важный вклад в развитие транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг. Наша страна активно продвигает создание Зангезурского коридора, который станет важной частью Среднего коридора".

Он также ознакомил участников с послевоенными реалиями нашего региона, коснулся военных преступлений, совершенных армянской стороной, рассказал о процессе разминирования и восстановления освобожденных территорий. Это те темы, которые волнуют сегодня Азербайджан и от которых в определенной степени зависит успешная реализация и межрегиональных проектов.

Отметим, что Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) является межгосударственным форумом по расширению сотрудничества с целью содействия миру, безопасности и стабильности в Азии. В состав организации входят 27 государств-членов, 9 государств-наблюдателей, 5 организаций-наблюдателей и 5 организаций-партнеров, что делает ее ведущей площадкой в Азии, охватывающей более 50 процентов населения мира.

Азербайджан был одной из первых стран, поддержавших инициативу Казахстана о созыве СВМДА, и сегодня он продолжает ту же конструктивную и прагматичную политику по укреплению действующих мультимодальных транспортных маршрутов, а также их диверсификации для взаимной выгоды всех заинтересованных акторов.

В июле в Баку побывал исполнительный директор СВМДА Кайрат Сарыбай. В ходе проведенных встреч были обсуждены новые форматы субрегионального сотрудничества в рамках СВМДА и выполнение Плана мер доверия на 2022 год. Исполнительный директор организации предложил рассмотреть СВМДА в качестве аутрич платформы для презентации достижений Азербайджана в области энергетики. Была достигнута договоренность о проведении в Азербайджане конференции СВМДА по вопросам развития новых транспортных коридоров.

В сентябре глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках Недели высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке принял участие в неформальной встрече министров иностранных дел Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Азербайджанский министр подчеркнул на встрече возросшую потребность в региональном взаимодействии и сотрудничестве с учетом растущих вызовов глобальной безопасности, стабильности и экономическому развитию. Глава ведомства подчеркнул, что наша страна активно продвигает сотрудничество в области транспорта и контакты между государствами-членами СВМДА в рамках мер по укреплению доверия для безопасных и эффективных систем транспортных коридоров, и поощряет транспортно-транзитные коридоры Восток-Запад и Север-Юг. В этом контексте особое значение приобретает открытие в короткие сроки Зангезурского коридора.

Учитывая, что Азия является ныне наиболее быстро развивающимся регионом, перед СВМДА открываются новые возможности и перспективы. В контексте этих реалий регион становится все более востребован в качестве многосторонней платформы для реализации новых идей и повышения динамики развития. Реализуя проекты и выдвигая новые инициативы, Баку наращивает свой вклад в процесс СВМДА. Это касается не только транспортной составляющей, но и энергетики. Кроме того, Азербайджан может делиться опытом в сфере обеспечения продовольственной безопасности, чтобы объединить усилия в устранении или смягчении последствий нависшей сегодня над миром угрозы.

Азиатский регион, располагающий достаточными ресурсами и возможностями, может оказаться в авангарде борьбы с новыми рисками и угрозами. И Азербайджан в строящейся сегодня цепи станет одним из ключевых звеньев.