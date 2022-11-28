Реформы партийной системы как часть обеспечения конституционного права

Автор: Эмин Гаджиев,

депутат Милли Меджлиса (парламента)

В последние годы в Азербайджане были проведены большие системные реформы. Эти реформы, охватывающие все сферы жизни общества, осуществляются по инициативе и под непосредственным руководством Президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева. В результате этих реформ углубилось сотрудничество между ветвями власти, а также начался и продолжается диалог власти и оппозиции. Участие членов различных политических партий в руководстве парламентских комитетов шестого созыва Милли Меджлиса Азербайджанской Республики еще раз подтверждает данную мысль.

За прошедший период в общественно-политической жизни страны произошли большие изменения, были достигнуты большие успехи в государственном строительстве и развитии гражданского общества, Азербайджан восстановил свою территориальную целостность как государство-победитель, укрепил свои позиции и право голоса на международной арене. Безусловно, на фоне всех этих факторов подготовка нового законопроекта о политических партиях является социальным заказом. В частности, законодательство о политических партиях в различные времена совершенствовалось во многих странах Европы, и применение опыта в этой сфере обусловило необходимость проведения реформ в законодательстве Азербайджана, и разработки нового законопроекта "О политических партиях".

Учитывая все это, в июне текущего года 11 политических партий, представленных в Милли Меджлисе, обратились к Председателю Милли Меджлиса уважаемрй Сагибе Гафаровой по поводу подготовки законопроекта "О политических партиях".

За последние 30 лет были достигнуты большие успехи в строительстве государства и гражданского общества, и эти моменты нашли отражение в законопроекте о политических партиях. При подготовке законопроекта учитывался опыт ведущих европейских стран, сохранение национальных и нравственных ценностей, существующая в стране политическая система. Также были рассмотрены рекомендации Венецианской комиссии от 2010 и 2020 годов по регулированию деятельности политических партий. В связи с подготовкой проекта была создана экспертная комиссия, которой был изучен опыт 20 стран в этой области. Кроме того, внимание было уделено предложениям, поступившим от политических партий. После обращения Милли Меджлиса к политическим партиям поступило более 250 предложений от 47 политических партий. Наконец, во внимание принималась и статистическая информация о результатах опроса, проведенного Центром социальных исследований относительно нового законопроекта. В ходе опроса изучалась позиция граждан по 41 вопросу. Среди участников опроса было обеспечено гендерное равенство.

Хочу отметить, что в законе о политических партиях большое значение имеет определение политической партии, основы создания и ликвидации партий, требования к регистрации, финансирование партий, государственная финансовая помощь, пожертвования.

Введенный новый закон направлен на совершенствование деятельности партий и динамичное правовое регулирование. Этим законом политическая система Азербайджана и институт партий завершают исторический этап своего развития. В новом проекте многопартийность определяется как главный показатель демократии.

Учитывая общественную значимость документа, по законопроекту были проведены общественные слушания с участием политических партий, общественных организаций, политологов и представителей социальных сетей. В ходе данных общественных слушаний в результате высказанных мнений и предложений в сторону совершенствования законопроекта были внесены изменения в некоторые прогрессивные нормы, в том числе положения, получившие высокую поддержку граждан в ходе опроса, проведенного Центром социальных исследований. Это еще раз доказывает, что законопроект также выражает политическую волю народа.

Закрепление прогрессивных положений в новом законопроекте "О политических партиях" внесет модернизацию и рационализацию в систему политических отношений в нашей стране, еще больше обогатит палитру политической системы.

Одной из новых норм, отраженных в новом законопроекте, является положение о том, что политическая партия не может действовать без государственной регистрации (статья 4.7). Как правило, это вытекает из сути законодательства (запрет на занятие предпринимательской деятельностью без налогового учета, запрет на деятельность требующая лицензии и т.д.). Согласно Закону "О государственной регистрации и реестре юридических лиц" государственная регистрация юридических лиц является подтверждением правоспособности учреждений, желающих получить статус юридического лица на территории Азербайджанской Республики, определение их правового статуса, а также включение сведений (записей) о них в государственный реестр юридических лиц. В данном случае целью государственной регистрации является проверка соответствия создания политической партии и формирования органов управления требованиям законодательства и обеспечение ее деятельности.

В настоящее время в соответствии со статьей 4.1 Закона "О государственной регистрации и реестре юридических лиц" установлено требование о том, что коммерческие организации, публично-правовые юридические лица, а также представительства или филиалы иностранных юридических лиц могут осуществлять свою деятельность только после государственной регистрации. Даже их эксплуатация без государственной регистрации влечет за собой ответственность в соответствии с законом.

Я считаю, что применение этого требования к политическим партиям основано на принципах права и основывается на правах и справедливости (равные интересы и равное обращение), определенных Конституцией.

Одним из основных изменений, внесенных в обновленный проект, является снижение требования о членстве в партиях с 10 000 до 5 000, что является демократической нормой. В целом регистрация политической партии с 5000 членами в Азербайджанской Республике сегодня является совершенно правильным и справедливым подходом. Таким образом, основной целью любой политической партии является быть правящей партией, а также представительство в выборных органах. Наличие 5000 членов в нашей стране с населением более десяти миллионов человек следует считать нормальным явлением. Когда мы обращаем внимание на конфигурацию политических систем стран мира, особенно либерально-демократических государств Америки, Европы и Азии, мы наблюдаем эффективное применение этой тенденции с аналогичным процентом. В последние годы эту методологию успешно применяют на практике как восточноевропейские (Словакия, Румыния), так и постсоветские (Литва, Молдова) государства.

Следует подчеркнуть один момент: присутствие многочисленных партий на политической сцене Азербайджана сегодня не может способствовать разнообразию этой арены. На самом деле, ожидать сильной конкуренции между партиями, определяющими одинаковую идеологию и одинаковую политическую линию, кажется невозможным.

По этой причине необходимо создать условия чтобы стимулировать партии, претендующие на борьбу за власть, к привлечению новых членов. Действующий Закон "О политических партиях" определяет требование наличия не менее одной тысячи членов для создания политической партии в Азербайджане. Если подходить к упомянутому количественному требованию, прежде всего, из контекста избирательного процесса, который считается одной из основных составляющих политических процессов в современном Азербайджане, то это число очень мало. Так что здесь речь не идет ни о какой общественной организации, и, конечно, партия берет на себя более серьезную ответственность.

На мой взгляд, требование нового законопроекта о пяти тысячах членов основано на реальности. Закрепление этого требования в законопроекте создаст в стране новый политический порядок и будет способствовать укреплению партий с социальным электоратом. После этого будут предприняты соответствующие шаги для стимулирования деятельности этих сторон.

Из обновленного проекта также убрано требование о постоянном проживании в стране в течение 20 лет для тех лиц, которые имеют важное участие в деятельности политической партии (сюда входят учредители, руководство исполнительного органа и председатель). Считаю похвальным снятие подобных ограничений в обновленной версии проекта.

Предпринимаемые государственными органами шаги в отношении партий будут только способствовать укреплению атмосферы политического плюрализма, открытой и честной конкуренции. Также из проекта были исключены положения об отмене регистрации партий, не участвовавших в выборах 2 или 3 раза. При этом впервые в Азербайджане государство повысит интерес к избирательному процессу без установления какой-либо квоты, то есть без установления трехпроцентного барьера, и тем самым усилит политическую конкуренцию, расширит пропагандистско-агитационный процесс, будет бороться за голосования каждого гражданина, привлекать избирателей в обычные и структурированные партии. Должен отметить, что статьи 25.2.4 и 25.2.5 законопроекта можно охарактеризовать как революционные шаги в этом отношении.

Кроме того, одна из добавленных в обновленный проект норм позволяет проводить видеоконференции в режиме реального времени в связи с выполнением противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режима. Кроме того, новый законопроект регулирует объем имущества, которым может владеть политическая партия. Согласно изменениям, внесенным в отношении роспуска политических партий, роспуск политической партии в установленных случаях будет считаться последней мерой крайней необходимости, которая может быть применена к политической партии. Помимо всего этого, проект не допускает никаких этнических политических объединений и положений, ведущих к сепаратизму. В связи с этим целью государства является оживление политической обстановки в стране и расширение базы для многопартийности.

Всего за время обновления документа в проект было внесено 66 изменений. Следует знать, что новый законопроект о партиях, которые являются одним из основных институтов в управлении государством и формировании власти, был подготовлен в соответствии с демократическими принципами и в условиях прозрачности.

Значение документа в формировании здоровой политической среды в стране и ускорении процесса построения нового общества незаменимо. Законопроект послужит созданию многопартийной системы и повышению роли партий в общественно-политической жизни страны.