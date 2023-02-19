Иранcким муллам вынесли смертный приговор в Мюнхене

Автор: Мехти Ахмедзаде

17 февраля стартовала очередная Мюнхенская конференция, в ходе которой страны обсуждают важнейшие вопросы. В повестке, в частности, конфликт в Украине, современная и нынешняя геополитическая ситуация, энергетическая безопасность. Такие крупные международные встречи являются местами диалога, расширения сотрудничества. Конференция, проводимая с 1963 года, справедливо стала уникальной платформой для дебатов на высоком уровне по основным внешнеполитическим проблемам.

В качестве гостей на конференцию приглашаются страны, которые готовы вести диалог, вносить свой вклад в развитие, международное право. На этом фоне совершенно неудивительно, что в этом году не был приглашен ставший изгоем Иран, где под режимом мулл успешно процветает диктатура, подавление прав человека и свободы слова.

Официальный Тегеран, конечно же, возмущен. Оправдывая диктатуру, МИД Ирана выступил с заявлением, где осудил организаторов конференции. К примеру, пресс-секретарь Нассер Канани раскритиковал Мюнхенскую конференцию по безопасности за приглашение, внимание, ряда "антииирански настроенных клоунов, которые не имеют никакой идентичности". Он также осудил организаторов Мюнхенской конференции за игнорирование поддержки Исламской революции иранским народом. О какой поддержке, учитывая многотысячные протесты и постоянные недовольства иранцев, идет речь непонятно, но Канани убежден, что в его стране "все прекрасно".

"Те, кто игнорируют 44 года беспрецедентного присутствия подавляющего большинства иранцев в поддержку своей страны, революции и руководства и приглашают ряд клоунов без идентичности (на Мюнхенскую конференцию - ред.), не верят в демократию и не знают революцию и народ Ирана", - написал он в Twitter.

Представитель МИД Ирана также предупредил противников и оппонентов страны, что им "скоро придется преклонить колени перед упорством, мощью и величием иранского государства".

В общем, пустые слова, ибо как показывает реальность, революция не принесла гражданам Ирана ничего, кроме ограничения свободы и несчастья. Больше всего пострадали, конечно, женщины, которых режим мулл фактически не считает людьми, заставляет их вести тот образ жизни, который продиктуют бородатые мужчины. Как результат, в ходе недавних протестов в Иране были убиты, избиты, арестованы сотни женщин, борющихся за справедливость. "Полиция нравов" проявила безмерную жестокость.

Когда в середине прошлого века в Иране начались революционные процессы, никто в обществе не думал, что страна будет жить по законам шариата средневековья. Люди верили, что воцарится религиозная терпимость, страна тесно интегрируется в мир, прекратится жестокость шахского режима, а главное, в стране с богатыми природными ресурсами повысится благосостояние населения. Эта вера заставила десятки тысяч людей выйти на улицы и участвовать в массовых акциях, организованных против шахского режима. Однако после исламской революции 1979 года ситуация резко изменилась, и скоро люди поняли, что не могут достичь того уровня жизни, на который рассчитывали. Решения судов об отсечении рук, принуждении женщин носить чадру и применение других законов шариата полностью поменяли отношение людей к революции, возникали локальные протесты. Однако режим смог подчинить себе людей с помощью пропаганды и принуждения. После революции страну покинули тысячи выдающихся деятелей интеллигенции, известных ученых, деятелей культуры.

Новое правительство запустило такие геополитические проекты, как "Шиитский полумесяц", чтобы доминировать в регионе. Миллионы, полученные от нефти и газа, направлялись не на развитие страны и улучшение социального положения, а на финансирование политических, а иногда и вооруженных групп, созданных для влияния на государства региона. С другой стороны, реализуя ядерную программу, страна привлекла внимание всего мира и подверглась жестким санкциям. Все это усугубляло внутреннюю социально-экономическую ситуацию. Жители Ирана больше не прислушиваются к пропаганде, понимая, что политика режима не только не принесла стране развития и процветания за последние 40 лет, но и изолировала ее от мира.

Наблюдая происходящее в Иране, можно сделать вывод, что массовые акции в стране связаны не только с защитой прав женщин и другими проблемами: люди устали от режима и хотят его смены. Именно поэтому протесты борцы за свободу проводят не только в самом Иране, но и за его пределами, показывая всему миру, как на самом деле обстоят дела в их стране. Например, вышли на улицы они и в Мюнхене, в день начала конференции. Участники акции, выступавшие против муллократического режима, скандировали лозунги "Смерть диктатору!", "Смерть Хаменеи!", "Долой диктатуру!", "Свободу женщинам!". Цель участников акции - привлечь внимание политических элит к несправедливостям и беззакониям, которые творятся сегодня в ИРИ. Несмотря на молчание иранских СМИ, в крупных городах Ирана также продолжились массовые акции протеста, на которых звучали те же лозунги. Массовые протесты, начавшиеся в Иране в сентябре прошлого года, продолжаются уже шесть месяцев, несмотря на аресты и казни. Это свидетельство того, что внутриполитическая ситуация в стране остается сложной. Жестокость и репрессии в отношении участников крупных протестных акций в Иране вызывают беспокойство и международной общественности.

А началось все с гибели 22-летней студентки Махсы Амини из-за полицейского произвола, продолжаются во всех городах Ирана. В ряде мест акции переросли в массовые беспорядки, были повреждены банки и административные здания, подожжены машины полиции и скорой помощи. Правительство называло участников акций "террористами", "агентами иностранных государств", а проявленная при подавлении протестов жестокость была главной причиной, подтолкнувшей участников акции к беспорядкам. На сегодняшний день в столкновениях погибли около 500 протестующих и более 50 сотрудников силовых структур. Число арестованных превысило 15 тысяч человек, более 100 человек были казнены.

И сейчас Тегеран всерьез удивляется, почему его нет на Мюнхенской конференции? Совершенно логично, что при таком раскладе событий иранская власть должна была остаться в пролете.

Зато вместо них на Мюнхенскую конференцию были приглашены те, кто действительно в перспективе "вылечить" страну - это критики режима и Реза Пехлеви - наследник шахского престола, мать которого, Фарах, является этнической азербайджанкой. Декларируемая Пехлеви-младшим приверженность принципам прав человека, а также его взгляды на отношения с Азербаджаном, дают надежду на то, что он, в случае прихода к власти обеспечит соблюдение прав не только иранцев, но и иранских азербайджанцев. Учитывая враждебное отношение муллократического режима к Баку, слова наследника шаха актуальны как никогда. Теракт в посольстве Азербайджана наглядно показал, на что способен диктаторский режим. Причем Азербайджан никогда ранее не выступал с враждебной к Ирану риторикой.

Кстати, в интервью азербайджанским СМИ Реза Пехлеви, в отличие от Тегерана, который до сих пор не принес извинений, не провел должного расследования, а занимался лишь тем, что оправдывал террориста, отметил, что нападение на посольство Азербайджана является нарушением международного права.

"Иранский режим не придает значения международным законам. По другому это назвать нельзя. Иранский режим отвернулся от международных законов и не обращает на них внимания. Процессы, происходящие в Иране, могут превратить его в свободную страну. Каждый гражданин, проживающий на территории Ирана, в рамках законов должен уважительно относиться к правам населения Южного Азербайджана", - справделиво сказал Пехлеви, ведь режим мулл регулярно пытается иранизировать азербайджанцев в Южном Азербайджане.

Террористический акт, совершенный в посольстве Азербайджана в Ирана, осудили более 100 стран в мире, но Тегеран по прежнему пытается вылезти сухим из воды, что конечно сказалось на его и без того расшатанном имидже. Если Иран игнорирует международное право, свободу человека, убивает противников режима, то абсолютно было очевидно, что мировые державы будут осуждать подобное поведение и выступать против него. Отсутствие представителей иранской власти в Мюнхенской конференции не должно их удивлять. Сами пришли к тому, что происходит. Акции протеста обычно заставляют власти тех или иных стран делать определенные выводы, менять жизнь к лучшему, изменяя свои ошибочные решения и политику. Но режим в ИРИ стал лишь агрессивнее. Именно поэтому сейчас в стране наблюдается практически революционный климат. Режим мулл доигрался и его падение - лишь дело времени. Хочется верить, что по итогам Мюнхенской конференции будут сделаны нужные выводы и шаги, необходимые для обеспечения свободы и права в Иране.