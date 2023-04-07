Лидеры Азербайджана и Грузии подают пример эффективного сотрудничества с прицелом на будущее

Автор: Лейла Таривердиева

Южный Кавказ - узловой регион, соединяющий по шву Европу с Азией, здесь исторически пересекались основные транспортные пути, тянущиеся со всех концов Евразии. Неслучайно коридоры Север-Юг, Запад-Восток, основные их ответвления и загибы проходят через Южный Кавказ, и попытки искать другие пути в конечном итоге все равно ведут сюда. На этом поле связка Азербайджан-Грузия незаменима. И потому продуктивный диалог Баку и Тбилиси важен не только для двух наших стран. Визит премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Азербайджан кому-то мог показаться неожиданным. Но никакой интриги тут нет. Азербайджан и Грузия находятся в одной связке. Как сказал после встречи с высоким гостем в Габале Президент Ильхам Алиев, Грузия и Азербайджан на протяжении многих лет находятся в тесном контакте друг с другом, мы друзья, союзники, наши народы связаны братскими узами. И все обсуждения направлены на то, чтобы сделать все необходимое для будущего наших народов.

Это будущее, несомненно, в сотрудничестве. А сфер для сотрудничества у наших стран достаточно. Основная из них определяется той самой уникальной транзитной ролью региона, в котором расположены наши страны. По мере реализации Азербайджаном совместно с партнерами крупных трансрегиональных коммуникационных и энергетических проектов эта роль растет. А за последний год она приобрела жизненно важный характер для Европы. Азербайджан и Грузия в одной связке стали тем звеном, без которого эта безопасность если и не невозможна, но очень трудно достижима. Через Грузию идут азербайджанские нефть и газ, по грузинской территории проходит железнодорожный коридор Баку-Тбилиси-Карс, а вскоре начнутся работы по прокладке электроэнергетического коридора.

Если говорить о газе, то к 2027 году, в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании, подписанным с ЕС прошлым летом, по Южному газовому коридору в Европу пойдет 20 миллиардов кубометров газа. Азербайджанская сторона умеет дружить и старается подтягивать партнеров в тех сферах, где имеет больший опыт. Так, SOCAR, много лет работающая в Грузии, построила в этой стране 11 тысяч километров газопроводов, доведя природный газ до более чем 800 тысяч абонентов. Это принцип, по которому работает с партнерами Азербайджан. Грузия очень важна для нас, и от того, в каком состоянии находится ее энергетическая инфраструктура, в немалой степени зависит успешность и эффективность взаимных проектов.

В декабре прошлого года наши страны застолбили еще один важный участок международного сотрудничества. Можно сказать, что подобного еще никто не делал. С Венгрией и Румынией было подписано соглашение об экспорте "зеленой" электроэнергии из Азербайджана в Европу посредством ЛЭП, которая будет проложена по дну Черного моря. Кабель протянется от Грузии до Румынии. Электроэнергетическая инфраструктура между Азербайджаном и Грузией имеется, но она тоже будет усовершенствована. Задействованием возобновляемых источников энергии у Азербайджана появятся серьезные возможности превратиться в партнера Европы теперь и по экспорту электричества. Это грандиозный проект, в котором очень заинтересованы и Европа, и сосед Азербайджана - Грузия. Первоначально речь шла о грузинской электроэнергии, но, как и в случае с другими крупными проектами, успешность этой идеи так же определяется участием в нем Азербайджана. Если Баку, что называется, в деле, значит, проект будет реализован в срок и с наибольшей выгодой для всех.

Еще одним трансрегиональным проектом, в котором задействованы Азербайджан и Грузия, является Срединный коридор. Это очень масштабный проект, который, можно сказать, пройдет от одного конца Евразии до другого, от Китая до Западной Европы. Опять же, при обсуждениях первоначально рассматривались какие-то другие варианты, однако путь через Южный Кавказ оказался самым безопасным и удобным. Как подчеркнул Президент Азербайджана в совместном с грузинским премьером заявлении для прессы, важная часть наших двусторонних отношений связана с транспортом. Здесь тоже все работы идут успешно и по плану. Грузия и Азербайджан успешно работают над реализацией Срединного коридора, и на следующем этапе будут предприняты дополнительные шаги по увеличению объемов грузоперевозок.

"Я много раз посещал страны Центральной Азии в прошлом и этом году, и в этом году поеду снова. Таким образом, открываются большие возможности для перевозки новых грузов по Среднему коридору. Здесь должны решаться все административные вопросы, тарифная политика должна решаться с единой точки зрения, и в то же время должны предприниматься совместные усилия по привлечению и транспортировке грузов. Конечно, этот вопрос широко обсуждался сегодня и будет продолжать обсуждаться", - сказал глава государства.

Надо сказать, что на проект Срединного коридора делают ставку многие страны и регионы. Напомним, что в ноябре прошлого года в Баку прошла международная конференция на тему "Вдоль Срединного коридора: геополитика, безопасность и экономика". А 25 ноября Азербайджан, Турция и Казахстан подписали в Актау "Дорожную карту на 2022-2027 годы" по развитию и эксплуатации Срединного коридора. Со своей стороны Азербайджан уже внес немалый вклад в успешную реализацию этого проекта. На сегодня необходимая для транзита грузов инфраструктура практически готова и решаются вопросы ее расширения. В первую очередь речь идет о планах по расширению порта Алят и возможностей железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. В октябре этого года планируется начать вторую фазу Алятского международного торгового порта и доведения его мощности до 25 миллионов тонн грузов и 1 миллион ТEU.

То же самое происходит на территории Грузии. Грузинская сторона планирует возродить проект глубоководного порта Анаклия - очень важного пункта на мультимодальном Срединном коридоре. Кроме того, совместно с азербайджанской стороной будет доведен до ума остающийся незавершенным участок БТК, что позволит коридору увеличить свои возможности. В проект расширения железнодорожного коридора Баку-Тбилиси-Карс Азербайджан планирует вложить 120 миллионов долларов.

Судя по заявлениям Ираклия Гарибашвили, Грузия чрезвычайно заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном в транзитных проектах. По его словам, Тбилиси в течение года планирует завершить проект расширения железной дороги БТК, что увеличит грузопоток через Срединный коридор. Нужно совместно развивать инфраструктуру - наши порты и железные дороги, считает грузинский премьер. "Известно, что Грузия также является надежной транзитной страной и транзитным партнером. Как отметил господин Президент, мы продолжаем эту деятельность и не останавливаемся. Как вы знаете, мы проложим электрический кабель по дну Черного моря, разрабатываем вопрос Срединного коридора. У нас есть огромный потенциал для транспортировки "зеленой" энергии в Европу, у которой большие перспективы. Это будущее. Обе страны будут больше инвестировать в эту область. Мы это тоже обсуждали", - сказал, выступая перед прессой, Гарибашвили.

Он особо подчеркнул скоординированную работу двух стран в рамках Срединного коридора и заявил, что на ближайшее время поставлена цель устранить все препятствия и вместе развивать инфраструктуру.

Азербайджан и Грузия - это образец успешного и эффективного сотрудничества, которое определяет успешность и эффективность планов более масштабного порядка. Успех приходит тогда, когда есть взаимопонимание и взаимный интерес. А также когда более сильный старается поднять до своего уровня того, кто не имеет достаточных возможностей, и помогает создать эти возможности для партнеров. Взаимодействие двух наших стран должно стать примером для других соседей Азербайджана, которые до сих пор не осознают, что дружить и сотрудничать с Баку куда выгоднее, чем враждовать и демонстрировать мускулатуру.