О многогранной модели отношений между Азербайджаном и Турцией

Автор: Эмин Севдималиев

3 июня состоялась инаугурация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Важность события подчеркивает тот факт, что в мероприятии приняли участие гости из десятков стран и международных организаций. И это логично, так как современная Турция упрочила свои позиции в качестве регионального лидера.

Но мы не станем рассматривать данное событие с точки зрения геополитических успехов Турции. Много было написано в предверии выборов на эту тему. Мы писали о ряде достижений Турции в этом контексте перед вторым туром выборов.

Но сегодня мы хотим сконцентрироваться на перспективах развития отношений между Азербайджаном и Турцией. После того как прошли выборы и инаугурация Эрдогана стало очевидно, что Баку и Анкара продолжат укрепление двусторонних отношений.

Есть ряд причин, которые позволяют сделать такое заключение. В первую очередь, необходимо отметить высокий уровень отношений между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые много лет прикладывают значительные усилия для достижения новых высот в отношениях между братскими странами. Доверительные личные отношения между двумя лидерами, без сомнений, придают дополнительный импульс развитию партнерства между странами и облегчают работу над техническими аспектами различных проектов. С этой точки зрения, переизбрание и инаугурация Президента Турции Эрдогана дает нам серьезные основания говорить о том, что мы станем свидетелями продолжения этого тренда и в будущем.

Второй аспект, которого хотелось бы коснуться, говоря о будущем отношений между Баку и Анкарой, заключается в братском отношении народов друг ко другу. Множество примеров можно вспомнить, к примеру поддержку, которую оказал Азербайджан во время разрушительного землетрясения в Турции, которую помнит турецкий народ.

С точки зрения политической поддержки друг другу, прошедшие выборы в Турции являются отличным примером. Оппозиционные кандидаты демонстрировали карты логистических проектов, в которых они исключили Азербайджан, что стало причиной недовольства среди турецкого электората. Политический просчет оппозиции стоил большого количества голосов, но более важно то, что турецкие избиратели на выборах подтвердили особое отношение к Азербайджану, отдав голоса за Эрдогана. Таким образом, мы видим что турки выразили поддержку усилиям своего президента по усилению сотрудничества с Азербайджаном.

И это очень важный аспект, который иллюстрирует то, что народы наших стран поддерживают друг друга во всех сферах, и готовы протянуть руку помощи в необходимый момент.

Усиление экономического партнерства

Культурная и политическая близость Азербайджана и Турции в последние десятилетия переросла и в экономическое партнерство. Сегодня Баку и Анкара являются важными друг для друга и с экономической точки зрения странами. В Азербайджане представлено большое количество турецких компаний, которые участвуют в политически и социально значимых проектах, к примеру восстановлении освобожденных территорий. Также, турецкие компании вносят важный финансовый вклад в экономику Азербвйджана в виде налоговых отчислений.

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В свою очередь Азербайджан является важной страной для Турции с точки зрения поставок энергоресурсов. Только в марте Азербайджан поставил на турецкий рынок около 922 миллионов кубометров газа. Также Турция обеспечивает транзит энергересурсов из Азербайджана в Европу, что еще больше укрепляет взаимосвязь между странами. Касательно перспектив дальнейшего сотрудничества в этой сфере, можно отметить возможное создание газового хаба в Турции, который мог бы стать очень интересным и для Азербайджана.

С другой стороны, Турция и Азербайджан станут еще более экономически интегрированными благодаря Транскаспийскому Международному Транспортному Маршруту (ТМТМ), также известному как Средний коридор. Турция и Азербайджан, пользуясь своими географическими положениями, предоставляют друг другу свою территорию и инфраструктуру, что позволяет продвигать интересы двух братских стран на равных условиях.

Будущее развитие экономических отношений не должно стать сюрпризом, так как это продиктовано рядом факторов, включая интересы стран и прошлую траекторию развития отношений.

Модель двусторонних отношений не изменится

Весьма интересно то, что отношения Азербайджана и Турции основываются на весьма крепком фундаменте. Политическое и экономическое взаимодействие, культурные связи, как и близость народов, позволяют не фиксироваться на геополитических интересах двух стран в принятии решений. Это интересно в первую очередь потому, что такой подход идет против основ политики, согласно которым драйвером отношений между странами являются их интересы.

Это не значит, что Азербайджан и Турция уступают друг-другу. Имеет место быть другой подход, более интегративный по своей природе. Баку и Анкара находили решения, которые были выигрышными для населения обеих стран. Учитывая то, что в уравнении отношений Азербайджана и Турции не произошло изменение переменных, мы ожидаем увидеть продолжение такого курса к построению отношений.

В контексте будущих отношений осмелимся сделать прогноз о том, что в ближайшие годы мы станем свидетелями более быстрых процессов в силу ряда причин. В большей степени из-за того, что страны набрали высокий темп, который будет способствовать развитию братских отношений и дальше.

Реальность такова, что отношения между странами включают в себя весь спектр возможных направлений. Можно говорить о военном сотрудничестве, которое длится многие годы и продолжается сегодня. Также можно вести дискуссию о том, что турецкие ВУЗы обучают огромное количество азербайджанских студентов, что позволит им в будущем стать высококлассными специалистами.

Инаугурация Президента Турции подчеркивает, что будущее отношений между Турцией и Азербайджаном продолжит развиваться с динамикой, которую мы видели в последние десятилетия. И это не удивительно. Ведь не просто так отношения между нашими странами характеризуются как "Одна нация - два государства".