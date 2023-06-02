Турецкий мастер создает мини-версию автомобиля, ставшего символом братской помощи

Владелец предприятия по переработке дерева из турецкой провинции Карабюк Ферхат Карапынар создал макет автомобиля жителя Азербайджана Сервера Беширли, превратившегося в символ сбора гуманитарной помощи для зоны бедствия в Турции.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, макет автомобиля Беширли был создан при помощи техники диорамы (трехмерное полотна).

Карапынар рассказал "Анадолу", что решил сохранить память о красном автомобиле советского производства, чья фотография на улицах Баку полюбилась миллионам жителей Турции.

После долгих поисков турок заказал из Германии макет автомобиля, на крышу которого с большим вниманием разместил мини-пакеты с мини-одеялами и продуктами питания.

Карапынар рассказал, что начал заниматься искусством моделирования около пяти лет назад. "Для этой техники не нужно специального образования. Достаточно отслеживать и проверять видео в соцсетях. Планирую в будущем открыть музей работ", - отметил он.

Карапынар рассказал, что на создание одной работы у него уходит от двух дней до двух месяцев.

Возвращаясь к теме помощи, собранной жителями Азербайджана для нужд жителей зоны бедствия, мастер сказал: "Турция и Азербайджан - одна нация, два государства. Увидев в соцсетях фотографию старой машины, я твердо решил создать макет автомобиля. Приложил все усилия для того, чтобы передать впечатление от нее. Я только оплатил модель машины. Все остальное - мой труд".